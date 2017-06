Le Luxembourg témoigne d'un bel équilibre depuis le début de la campagne qualificative pour la Coupe du monde russe. Les Pays-Bas veulent profiter d'un nouveau départ pour fragiliser la sélection de Luc Holtz privée d'au moins quatre piliers.

À Rotterdam, Christophe Nadin

Rotterdam-la-versatile, agitée par le vent le matin et baignée par un doux soleil en soirée. La sélection luxembourgeoise s'est accommodée de cette cachotterie d'autant plus qu'elle-même n'en est plus à une volte-face près.



La dernière en date ce jeudi soir après un quart d'heure d'entraînement dans le mythique Kuip: Maxime Chanot, qui s'était contenté de trottiner, a soudain quitté ses partenaires. Le défenseur de New York City pourrait ainsi rejoindre Mario Mutsch, Aurélien Joachim, Chris Philipps et Daniel Da Mota au rang des absents.



Luc Holtz en a vu d'autres. La perspective de se passer de ses cadres ne semble pas agiter le Nordiste outre mesure. Chanot, Lars Gerson, Christopher Martins, Laurent Jans: aucun pilier n'a disputé toutes les rencontres de cette campagne. Mais là, ça fait beaucoup d'une seule fois et ça met en péril un exercice de funambule plutôt bien exécuté lors des cinq premières sorties.

Le sélectionneur s'est appuyé sur la victoire contre l'Albanie dimanche dernier (2-1) pour trouver des motifs d'apaisement. «On ne va pas bouder notre plaisir. Il n'y a pas d'euphorie, mais gagner avec une équipe aussi jeune, c'est positif», concède le coach.

Ralph Schon a été décisif, Kevin Malget s'installe à gauche avec de plus en plus d'aisance, Enes Mahmutovic répond au défi physique en charnière centrale et Jans, promu capitaine, renouvelle ses performances avec gourmandise sur le côté droit.

L'axe de travail est intéressant. Il sera mis à rude épreuve par des Oranje survitaminés. Plombés par une dernière défaite en Bulgarie (0-2), les Bataves ont hypothéqué leur chance de se qualifier pour la Coupe du monde russe via la première place du Groupe A. A tel point qu'ils sont devenus les premiers supporters de la France en visite en Suède. L'objectif est de rattraper ce vendredi soir les Scandinaves en espérant que les Bulgares se prennent les pieds dans le tapis biélorusse.

Le regard sur les autres ne doit pas détourner les Pays-Bas de leur objectif premier: distancer le Luxembourg. Une mission qui ne semble plus laisser la place au doute depuis que Dick Advocaat est revenu aux affaires. Le «Petit Général» repart en campagne pour la troisième fois avec Ruud Gullit à ses côtés, Arjen Robben en agitateur et Wesley Sneijder en jubilaire. L'électron libre de Galatasaray va compiler une 131e sélection et reléguer Edwin van der Sar à la deuxième place des Hollandais les plus capés. La cuvette de Rotterdam en frémit déjà.

L'entrejeu en question

Le Luxemboug fait fi de cet épisode émotionnel et se concentre sur ses forces vives. Le duo Bensi - Turpel d'attaque, c'est un cran plus bas que se focalise les regards. Les absences de Philipps et Mutsch ainsi que les sorties en dents de scie de Vincent Thill et Florian Bohnert contre l'Albanie rebattent les cartes.



Pour Gerson Rodrigues, c'est l'heure de la confirmation.

Photo: Ben Majerus

Christopher Martins est incontournable s'il ne redescend pas d'un niveau. Lars Gerson aussi si Holtz l'estime en mesure de débuter après sa longue période de convalescence et Gerson Rodrigues a marqué les esprits et des points face aux Aigles. L'équation Bohnert - S. Thill pourrait se poser à gauche.

Luc Holtz a encore quelques heures devant lui pour trancher et pour respecter une feuille de route à l'allure acceptable depuis le début de la campagne, mais que les Oranje souhaitent déchirer avec autorité.

Le point du Groupe A

Ce vendredi à 20h45

Pays-Bas - Luxembourg

Belarus - Bulgarie

Suède - France

Le classement

1. France 13 points



2. Suède 10

3. Bulgarie 9

4. Pays-Bas 7

5. Belarus 2

6. Luxembourg 1