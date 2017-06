Le Luxembourg a perdu son cinquième match des éliminatoires de la Coupe du monde russe ce vendredi soir au Kuip, celui sur le score le plus net (0-5). Trop déforcée par les suspensions et les blessures, la sélection de Luc Holtz n'a eu aucun argument à opposer aux Oranje.

à Rotterdam, Christophe Nadin

Les clichés ont la dent dure en football. Vous en surmontez un premier, un second vous ramène les pieds sur terre. Le Luxembourg avait franchi le cap des vingt «fameuses» premières minutes avant de se faire rattraper par une erreur. L'une de celles qui se paient cash face à une grande nation du football européen.

Une perte de balle de Bensi à 60 mètres de son but, un assist de Hoedt et Robben était lancé pour ouvrir le score (1-0, 21e). Les Pays-Bas frappaient au moment où le Luxembourg s'enhardissait avec un effort solo de Bensi (16e) puis une frappe de Rodrigues à côté (17e).

Le bon début de match de Schon dans le but visiteur était mis à mal par l'ailier du Bayern. Chanot, que Holtz avait jugé bon pour le service malgré une sortie prématurée de l'entraînement la veille, quittait ses partenaires (25e) et Delgado sautait dans la brèche. Le contexte était délicat, le train hollandais sur les rails, il n'allait plus s'arrêter.

Le temps pour Depay de se souvenir que Sneijder devenait l'unique détenteur du record de sélections et le Lyonnais se fendait d'une talonnade dans la foulée du numéro 10 local pour le 2-0 (34e).

Wesley Sneijder a fêté sa 131e sélection par un superbe but dans sa construction.

Photo: AFP

Les lignes du bloc luxembourgeois s'étaient distendues au fil des minutes et l'aisance technique des professionnels bataves éprouvait une défense aux abois.



Les Pays-Bas n'allaient pas se contenter de ce résultat. Le début de campagne calamiteux et l'exigence des supporters méritaient une suite encore plus pétillante.

Wijnaldum s'engouffrait dans l'axe pour le numéro 3 (62e) et Promes plaçait sa tête au second poteau pour le quatrième (70e).

Un penalty plus tard et un dernier carton jaune qui privera Martins du match contre le Belarus et le Luxembourg quittait le Kuip encore sonné. C'est le genre d'examen de fin d'année que l'on aime avoir derrière soi.



L'homme du match. Oui, ce genre de match invite aux arrêts multiples. Encore faut-il les faire. Rassuré par sa première intervention sur une frappe de Robben puis son sauvetage dans les pieds de Janssen, Ralp Schon s'est ensuite régalé. Robben et Sneijder et leurs célèbres frappes enroulées se sont heurtés à plusieurs reprises aux détentes du gardien de Strassen. Le score est toutefois lourd à digérer pour un gardien.



Le fait du match. Vincent Thill n'aime pas perdre, ni sortir du terrain prématurément visiblement. Le benjamin de la sélection a très peu goûté à son remplacement au profit de Lars Gerson à la 54e minute et l'a fait savoir en refusant la main tendue du sélectionneur. On peut y voir là un geste déplacé... ou un tempérament bien trempé.



Pays-Bas - Luxembourg 5-0



Stade du Kuip, pelouse en excellent état, arbitrage de M. Frankowski assisté par MM. Siejka et Obukowicz, 41.000 spectateurs. Mi-temps: 2-0.



Evolution du score: 1-0 Robben (21e), 2-0 Sneijder (34e), 3-0 Wijnaldum (62e), 4-0 Promes (70e), 5-0 Janssen (84e s.p.).



Corners: 5 (2+3) pour les Pays-Bas; 2 (1+1) pour le Luxembourg.



Cartons jaunes: De Vrij (79e, tacle sur Turpel) aux Pays-Bas; Jans (17e, faute sur Depay), V. Thill (51e, faute sur Sneijder), Malget (56e, tampon sur De Vrij), Martins (89e) au Luxembourg.



PAYS-BAS: Cillessen; Veltman, De Vrij, Hoedt, Blind; Strootman, Wijnaldum, Sneijder (82e Aké); Robben (cap.) (73e Lens), Janssen, Depay (66e Promes).

Joueurs non alignés: Zoet, Toornstra, Martins Indi, Padt, De Ligt, Tete, Dost, Klaassen, Vilhena.

Sélectionneur: Dick Advocaat.



LUXEMBOURG: Schon; Jans (cap.), Mahmutovic, Chanot (25e Delgado), Malget; Rodrigues (85e Bohnert), Martins, V. Thill (54 Gerson), S. Thill; Bensi, Turpel.

Joueurs non alignés: Cabral, Roulez, Hall, Veiga, Skenderovic, Jänisch, Deville, Ostrowski.

Sélectionneur: Luc Holtz