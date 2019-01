Eléonora Molinaro a validé ce mardi son billet pour le 2e tour du tournoi ITF de Stuttgart en dominant la Française Alice Robbe, issue des qualifications, en deux sets.

Eléonora Molinaro: une victoire pour lancer 2019

Eddy RENAULD Eléonora Molinaro a validé ce mardi son billet pour le 2e tour du tournoi ITF de Stuttgart en dominant la Française Alice Robbe, issue des qualifications, en deux sets.

Tête de série n°2 du tournoi de Stuttgart-Stammheim (15.000 dollars) et 432e au classement de la WTA, Molinaro a alterné le bon et le moins bon à l'occasion de son premier match de l'année.

La première manche a été particulièrement accrochée, aucune des deux joueuses ne parvenait à prendre le meilleur sur son adversaire. La Française avait pourtant pris le service de la joueuse des Arquebusiers à 2-2 mais dans la foulée, Molinaro revenait à hauteur 3-3. La fin du set était indécise mais après avoir empoché difficilement sa mise, la Luxembourgeoise s'offrait le premier point, 6-4 après 46 minutes de jeu.



Le scénario du second set était quelque peu différent. Robbe prenait un meilleur départ pour mener 0-2 puis 1-3 mais c'était sans compter sur la volonté de sa rivale. Molinaro équilibrait les échanges et égalisait à 3-3 avant de prendre les devants 4-3 puis 5-4. Comme au premier set, la Luxembourgeoise a conclu le set et le match sur le service de Robbe 6-4 après 64 minutes.