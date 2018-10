Il y aura deux Luxembourgeoises en quarts de finale du tournoi Kyotec Luxembourg Open de Pétange après la qualification d'Eléonora Molinaro face à l' Allemande Tayisiya Morderger en deux sets.

Eléonora Molinaro tient sa revanche

Eddy RENAULD Une heure et vingt-sept minutes de match

Il y aura deux Luxembourgeoises en quarts de finale du tournoi Kyotec Luxembourg Open de Pétange après la qualification d'Eléonora Molinaro face à l' Allemande Tayisiya Morderger en deux sets.

Après la victoire de Mandy Minella sur Polonaise Katarzyna Piter, c'est donc Eleonora Molinaro(WTA 390) qui a assuré sa présence au tour suivant après avoir pris la mesure de l'Allemande Tayisiya Morderger (526) issue des qualifications. Pour la jeune Luxembourgeoise (18 ans), il s'agit d'une revanche puisque lors de leur unique affrontement, c'est Morderger qui s'était imposée sur la terre battue d'Amiens l'an dernier.

En prenant rapidement le service de sa rivale, Molinaro s'est assurée une suite de match sans trop d'histoires. Dans la première manche, la Luxembourgeoise a mené à la marque 2-0 avant de gérer les échanges 4-1, 5-2 et 6-2 en 48 minutes.

Même tendance et même scénario dans le second set, la joueuse des Arquebusiers a pris les devants d'entrée 2-0 puis 5-1 avant de conclure le set et le match 6-2 en 39 minutes. En quart de finale, Molinaro affrontera la Russe Ekaterina Yashina (25 ans), 403e joueuse mondiale.