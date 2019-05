Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 478) a décroché ce dimanche son deuxième tournoi de l'année en s'imposant sur les courts d'Antalya après son succès sur la joueuse turque Zeynep Sonmez (17 ans).

Eléonora Molinaro remporte le tournoi d'Antalya

Eddy RENAULD Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 478) a décroché ce dimanche son deuxième tournoi de l'année en s'imposant sur les courts d'Antalya après son succès sur la joueuse turque Zeynep Sonmez (17 ans).

Après sa victoire à Gonesse au mois de mars, Eléonora Molinaro, la joueuse des Arquebusiers, a remporté la finale du tournoi ITF W15 d'Antalya (15.000 dollars). Une victoire conquise en deux manches sur le score de 7-5, 6-4 après 1h49' de jeu.



Les premiers échanges de cette finale ont été marqués par de nombreuses pertes de services de la part des deux joueuses mais Molinaro et Sonmez (234e à l'ITF) étaient encore au coude à coude à 5-5 quand la Luxembourgeoise a breaké son adversaire avant de conclure la première manche sur son service 7-5 après 56 minutes.



On assistait au même scénario en début de deuxième set: 2-2. La n°2 luxembourgeoise et la locale retrouvaient quelque peu de sérénité lors de leur mise en jeu: 3-3 puis 4-4 avant que Molinaro signe le break et confirme sur son service: 6-4 en 52 minutes.



En double, la jeune Luxembourgeoise était associée à la Russe Yulia Kulikova et s'est inclinée face à la paire Cemre Anil (TUR) / Dasha Ivanova (USA) sur la marque de 3-6, 5-7.



Associée à Yulia Kulikova, Eléonora Molinaro a échoué en finale du double, mais elle peut se montrer satisafaite de sa semaine à Antalya. Photo: Facebook