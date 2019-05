La tête de série n°1 du tournoi turc (ITF, 15.000 dollars) n'a pas musardé pour se qualifier pour le deuxième tour du tableau final. Son adversaire issue des qualifications n'a pas fait le poids.

Eleonora Molinaro était pressée à Antalya

Vite fait, bien fait! Eleonora Molinaro (WTA 480, n°1) a expédié les affaires courantes pour distancer la Turque Zeynep Sena Sarioglan (ITF 711) lors des premiers matches du jour disputés sur la terre battue d'Antalya.





Un premier set pour voir (6-1) et un second pour dire au revoir (6-2). Le tout en moins d'une heure. La cible suivante sera la Bulgare Gebriela Mihaylova, 23 ans et 475e au classement ITF.