Eiking piège les favoris, Kirsch accidenté

Christophe NADIN Christian Eiking (Wanty) a remporté la troisième étape du Tour de Wallonie ce lundi à La Roche-en-Ardenne (169,2 km). Alex Kirsch (WB-Veranclassic Aqua Protect) a été renversé par une voiture.

Alex Kirsch a connu une course mouvementée. A l'attaque avec Edward Planckaert et Lionel Taminiaux, le coureur luxembourgeois a été renversé par la voiture de Sport Vlaanderen-Baloise, la formation de Planckaert. Projeté au sol à 70 km de l'arrivée, Kirsch s'est relevé et a été soigné par la voiture du médecin avant de faire son retour au peloton.

Le Norvégien Christian Eiking a lui faussé compagnie à quelques kilomètres de l'arrivée au groupe des hommes forts de cette étape qui comptait notamment le maillot jaune Tim Wellens et trois coureurs Quick-Step. Eiking a signé sa seconde victoire chez les professionnels.



Quinten Hermans (Telenet) a gagné le sprint pour la deuxième place en comité restreint. Lorrenzo Manzin (Vital Concept) a pris la troisième place.

Tim Wellens, qui a pu notamment compter sur le travail de son équipe Lotto et en particulier du régional de l'étape, Maxime Monfort, a gardé son maillot de leader.



Alex Kirsch au sol. Photo: Tour de Wallonie