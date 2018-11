Il reste quatre journées d'ici la trêve. La neuvième a vu le leader Feulen atomiser… 11-0 Gilsdorf en série 1. Vainqueur 2-0 de Diekirch, Ell réalise une bonne opération. En série 2, Ehlerange et Pedro Rosal ont opposé leur courage à Echternach.

Ehlerange tombe sur plus fort, Gilsdorf en prend onze!

Il reste quatre journées d'ici la trêve. La neuvième a vu le leader Feulen atomiser… 11-0 Gilsdorf en série 1. Vainqueur 2-0 de Diekirch, Ell réalise une bonne opération. En série 2, Ehlerange et Pedro Rosal ont opposé leur courage à Echternach.

Par Vincent Lommel

17 Le gardien d'Ehlerange Maikel Antunes face à Frank Eiffes. Photo: Stéphane Guillaume

Deux buts inscrits avant le repos avaient mis sur du velours le CS Oberkorn. Treizième, pénultième et descendant, Merl n’avait pas les armes pour inverser la tendance. Au même moment, le rival Echternach rendait visite à Ehlerange. Secrètement, le CSO rêvait d’un coup de main du voisin pour accroître son avance au classement. C’est manqué.

«On s'incline 3-0 face à la meilleure formation affrontée depuis le début de saison», avoue le vice-président Pedro Rosal. «Je félicite les garçons car ils ont fait ce qu’ils pouvaient (faire). Le niveau de la série est supérieur à celui de l’année passée. Ehlerange compose avec ses moyens.»

Le Daring ambitionne de monter en D1 et ainsi s’offrir deux montées successives. «Wallerius et Senkiv nous ont permis de mener 2-0 au time», se félicite le président Marcel Heinen. «Nous avons eu la mainmise complète sur la rencontre. Le fait d’être réduit à dix dès la demi-heure n’a strictement rien changé.»

Le jeune Carlos célébra sa première cape en donnant l’assist à Becca sur le troisième but. Derrière le duo de tête, les quatre poursuivants - Beggen, Belvaux, Koerich et Walferdange - l’emportent de concert. Barragiste, Ehnen revient à la hauteur du CeBra après son succès 3-1.

La belle affaire pour Ell, Harlange-Tarchamps et Vianden

LE résultat de la dominicale est la punition infligée par Feulen à Gilsdorf: 11-0. Le marquoir indiquait 3-0 après neuf minutes. «Tu commets des erreurs individuelles? Tu le paies cash face à un bon adversaire», philosophe Celso Tavares. «À partir de là, c’était un massacre. Aucune volonté, aucune agressivité, aucune personnalité. Je n’ai pas reconnu mes garçons. Ils doivent se comporter comme des adultes et affronter les problèmes, surtout ne pas les fuir. D’un autre côté, il s’agit de trois points perdus, pas onze! J’attends une réaction contre Boevange.»

Boevange a créé la surprise en s’imposant 4-3 face à Perlé. Malgré eux, les Ardoisiers ont pris bonne note des victoires forgées respectivement par Ell, Harlange-Tarchamps et Vianden. Ce trio passe devant au classement.

Le choc entre Ell et Diekirch a tourné à l’avantage du SCE. «Le collectif a fait la différence», se félicite Alain Thunus. «Les Diekirchois ont eu la possession du ballon mais les occasions les plus franches étaient en notre faveur. Je regrette l’exclusion de Raphaël Smit.»

ILS ONT DIT

José Monteiro (entraîneur US Boevange/Attert): «Un drôle de match! On mène 3-0 en étant bien dans le coup. Trois buts de Joao Portal. Après la pause, place à l’endormissement. Mon gardien Ricardo Cardoso a livré une excellente prestation mais Perlé est revenu à 3-3. La chance était de notre côté avec ce own goal synonyme de victoire 4-3 à la dernière minute.» Boevange/Attert-Perlé 4-3

Tom Kopecky (entraîneur de Hosingen): «La victoire est méritée même si Pratzerthal a vendangé plusieurs occasions. Cette équipe est plus forte que ne le laisse penser son classement (13e). Le terrain était en mauvais état.» Pratzerthal/Redange - Hosingen 2-4

Alain Palgen (entraîneur de Koerich): «Le gardien Mike Lill a gardé mon équipe dans la rencontre en effectuant plusieurs parades. Dès la reprise, notre réalisme a fait la différence. La combativité a primé sur le jeu technique adverse.» Koerich - Itzig 4-2

Vincent Bolognini (entraîneur du Luna Oberkorn): «Trop souvent, on paie cash nos (petites) erreurs dans le secteur défensif. À Beggen, on encaisse dès la 3e minute suite à une relance contrée… qui se termine par un tir en pleine lucarne. Nous avons eu des opportunités pour marquer. La différence se situe aussi là: manque récurrent d’efficacité. Tâchons d’engranger le maximum de points possible d’ici le 2 décembre.» Beggen-Luna 2-0

LES CHIFFRES

21. Feulen a inscrit vingt-et-un buts lors des trois derniers matches sans en encaisser.

7. En partageant l’enjeu avec Wincrange, Grevels a mis un terme à sept défaites de rang.

L'AFFICHE

En série 2, Echternach-Belvaux vaudra le détour. Interdiction formelle pour FC The Belval de s’incliner. Ell-Feulen (série 1) est aussi à suivre.