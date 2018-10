Avant le déplacement de la sélection Espoir, c’est le "régional" de cette étape monténégrine qui confie ses impressions. L'attaquant differdangeois est visiblement heureux de ce voyage dans les Balkans.

Edvin Muratovic: «Ce serait bien de finir en beauté»

Avant Monténégro U21 - Luxembourg U21 vendredi à Niksic

Avant le déplacement de la sélection Espoir, c'est le "régional" de cette étape monténégrine qui confie ses impressions. L'attaquant differdangeois est visiblement heureux de ce voyage dans les Balkans.



Edvin, ce match contre le Monténégro revêt une importance particulière?

Oui c’est vrai pour moi c’est particulier, je viens de là-bas où j’ai encore de la famille. En plus ce qui est très bien c’est que le match se déroule dans la capitale à Podgorica. Les gens que je connais pourront venir me voir et j’espère qu’ils verront un beau match.

Y aura-t-il une certaine émotion en entrant sur la pelouse?

Oui bien sûr, ça va me faire plaisir. Mais surtout j’espère qu’on va prendre des points, ce serait bien de finir en beauté, car ce match et celui contre la Bulgarie seront mes deux derniers chez les U21.

Et si vous marquez, vous allez célébrer le but?

Je ne sais pas encore. Si je marque ce sera spontané mais je ne pense pas que je vais célébrer.

Revenons à l'aspect sportif, à quoi peut prétendre le Luxembourg contre le Monténégro?

Je pense qu’on peut aller chercher quelque chose là-bas. Au match aller (1-3), il nous manquait quelques éléments, l’équipe n’était pas au complet et on avait fait une belle prestation. Avec ce groupe, je pense qu’on peut faire encore mieux.

Selon vous, comment améliorer l’animation offensive de l'équipe? N'avez-vous pas l'impression de vous trouver un peu isolé en attaque?

Tout dépend comment on rentre dans le match. Chaque rencontre a son histoire. Je pense qu'on sera plus offensif contre le Monténégro et la Bulgarie que face à la France. Face aux Français, c’était plus dur pour moi devant car les joueurs du milieu devaient travailler beaucoup plus.

Il y a des nouveaux dans ce groupe U21 et notamment Ryan Johansson, le connaissiez-vous avant de le rencontrer lors du rassemblement?

De nom je ne le connaissais pas, mais au premier entraînement j’ai tout de suite vu qu’il avait une bonne technique et puis c’est un bon gars. J’espère qu’il va nous aider à faire un bon match.

Quel a été le programme des entraînements?

On a pas mal travaillé la possession, notamment dans les petits espaces. Essayer d’aller vite vers l’avant et de bien ressortir les ballons, comme le coach nous le demande.

Comment jugez-vous votre état de forme actuel?

Je sens que je ne suis pas mal! Mais je peux encore progresser, en tout cas j’espère que je pourrai aider l’équipe.



Le classement du groupe 9

1. France (9 matches) 27 points

2. Slovénie (8) 14

3. Kazakhstan (9) 10

4. Bulgarie (8) 9

5. Monténégro (8) 5

6. Luxembourg (8) 4