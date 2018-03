La période des vaches grasses est bel et bien révolue à Grevenmacher. Barragiste à l'issue de la saison 2016-2017, le CSG l’est aussi après 16 journées de championnat en PH, mais est plus proche de la... descente directe que du sauvetage. Edis Muhic (24 ans) est conscient de l’importance de l’enjeu face à Mertert-Wasserbillig dimanche. «On doit l’emporter!».

Edis Muhic (CS Grevenmacher): «Contre l'UMW, le match de la dernière chance»

Par Vincent Lommel

Rumelange et Sandweiler: deux déplacements, deux défaites, six buts encaissés pour seulement deux marqués, le bilan comptable est clairement négatif. Douzième de classe en Promotion d'Honneur, le CS Grevenmacher a aujourd'hui… huit longueurs de retard sur Erpeldange, dixième et premier club sauvé. Un handicap considérable, alors qu’il ne reste que dix rencontres à disputer.



Pour ne pas ponctuer cette semaine anglaise sur un zéro pointé, avec le moral en berne et une confiance en chute libre, prendre la mesure du voisin de l'Union Mertert-Wasserbillig (8e) s’impose comme une évidence. Plus facile à dire qu’à faire pour ce groupe jeune, qui a tendance à multiplier les offrandes dans le secteur défensif (35 buts encaissés).



«Nous prenons beaucoup trop de bêtes buts, mais nous marquons aussi trop difficilement», peste le défenseur central, Edis Muhic, qui, à 24 ans, fait déjà figure d’ancien chez les Bleus. «Cela veut dire beaucoup», ajoute-t-il. Seize buts inscrits, c’est tout juste un par match. Un sacré goût de trop peu pour espérer enchaîner les succès. «Il est impossible d’aller à l’encontre de la réalité mathématique. Que voulez-vous? Il nous manque quelque chose. Je déplore le manque de chance, les nombreuses blessures, les cartons rouges, etc... Rien ne tourne. Oui, cela devient dur, alors que nous devions jouer le ventre mou...», se lamente Muhic.



«Mourinho pourrait être coach ici, il ne gommerait pas nos erreurs»

Ravir la totalité de l’enjeu lors de ce derby de l'Est serait un adjuvant moral considérable pour le CSG en vue des prochaines échéances: Mondorf (en 8e de finale de la Coupe de Luxembourg), Mühlenbach, Canach, puis le Swift.



«Il y aura du monde dans les tribunes et nos supporters nous pousseront à ravir les trois points. On avait gagné le match aller 2-1. Mais dimanche, ce sera celui de la dernière chance: en cas de défaite, il sera compliqué de ne pas terminer parmi les quatre derniers», analyse le défenseur central. «Je n’imagine pas un seul instant être descendant en Division 1!»



Peut-on dès lors parler de gâchis au stade Op Flohr? «Vu les qualités présentes, cette équipe n’a pas le droit d’être douzième.» Une place synonyme de match de barrage fin mai, comme ce fut déjà le cas en 2017 sous la houlette de Manuel Peixoto. Le technicien français n’est plus là, après avoir cédé le relais à Carlo Trierweiler - secondé par Dan Huss - dès la fin août, après une seule journée de championnat.



«Il y a beaucoup d’Allemands dans le groupe. Or, Monsieur Peixoto ne parlait pas la langue allemande. Il y avait donc des problèmes de communication, ce qui n’est plus le cas avec son successeur. Mais bon, Jose Mourinho himself pourrait être coach à Grevenmacher: il n’est de toute façon pas sur le terrain, et il aurait du mal à gommer nos erreurs. J’ai bon espoir de gagner ce dimanche (16h). Si tel est le cas, notre saison débutera!»



Les Mosellans savent ce qu’il leur reste à faire. Trois points, sinon rien…

