L'attaquant du Lokomotiv Moscou, héros de la victoire du Portugal à l'Euro 2016, a été rappelé en équipe nationale pour les derniers matches de qualification de l'Euro 2020, face à la Lituanie et au Luxembourg.

Eder de retour avec le Portugal

(AFP) - Le groupe de 25 joueurs retenus par le sélectionneur Fernando Santos accueillera la Lituanie en Algarve le 14 novembre, avant de se déplacer au Luxembourg trois jours plus tard.

Les blessures des milieux de terrain William Carvalho et André Gomes et des attaquants Joao Felix et Gonçalo Guedes ont permis de faire appel à des joueurs moins appelés en sélection comme Podence, Diogo Jota, Gonçalo Paciencia et Eder, auteur du but en prolongation qui a offert au Portugal le titre de champion d'Europe lors de la finale de l'Euro 2016 face à la France.

Après sa défaite le 14 octobre dernier contre l'Ukraine (2-1), qui s'est qualifiée pour la phase finale de l'Euro 2020, le Portugal, champion d'Europe en titre, devra attendre la fin des qualifications pour valider son billet.

Le Luxembourg s'incline avec les honneurs Deux buts de Bernardo Silva et Guedes et une 94e réalisation de Cristiano Ronaldo avec le Portugal ont permis à la Seleção de venir à bout d'une sélection luxembourgeoise dominée mais entreprenante.

Pour les deux rencontres à venir, «la seule stratégie du Portugal est de gagner», a déclaré l'entraîneur Fernando Santos lors d'une conférence de presse.



«On a toujours dit que nous voulions terminer premiers du groupe. Cela ne s'est pas produit, (...) mais nous nous sommes déjà retrouvés en phases finales et avons fait des parcours brillants sans avoir terminé premiers du groupe», a-t-il souligné.