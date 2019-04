Echternach l’a emporté 2-0 à Belvaux et reste en course pour une place dans le top 3 de la Division 2. Le Luna Oberkorn s’est incliné… 6-7 au CeBra. En Série 1, Diekirch jouera sa saison à Hosingen dimanche prochain.

Echternach en embuscade, Hosingen mise sur Bragard

Par Vincent Lommel



Promu, le Daring Echternach avait surfé sur la dynamique de la montée avant de rentrer dans le rang à la fin de l'année 2018 (2 points sur 12). La reprise laissait à désirer avant de retrouver un intéressant rythme de croisière (15 points sur 18). La victoire forgée contre une équipe de Belvaux, qui a déjà l’esprit tourné vers les vacances, était impérative pour continuer à entretenir l’espoir d’une place sur le podium.

Par ailleurs, la rencontre face à Ehlerange (11e et sauvé), qui avait été remise suite à l’absence d’arbitre, a lieu mercredi à 18h.



«Ce fut un duel intense», a souligné le président epternacien Marcel Heinen. «Khiko et Senkiv ont fait mouche. A 2-0 le gardien Rosa, auteur d’une excellente prestation, a détourné un penalty. Les joueurs ont été solides. La victoire est méritée. Quant aux cinq derniers matches, je ne tire aucun plan sur la comète. L’entraîneur Mikhaïl Zaritski les préparera du mieux possible. En raison des gens qui travaillent, mais aussi des étudiants à l’université, l’effectif est étriqué. C’est comme ça.»



17 Belvaux - Echternach 0-2. - Jason Belchior et Andy Mesen (en jaune), le capitraine du Daring. Photo : Michel Dell’Aiera

Galerie d'images

En cas de victoire mercredi, le Daring reviendrait à deux longueurs de Walferdange (3e) défait 0-2 par le leader, le CS Oberkorn. Le CSO et l’Avenir Beggen sont archi favoris pour le top 2. Mauvaise affaire pour Itzig (4e) contraint au match nul à Schouweiler.



En bas de classement, Ehnen a créé la surprise à Koerich (5-3) et cède la place de barragiste à Merl. 5-3, un beau score mais inférieur au 7-6 pour un succès du CeBra.



Le Luna qui déchante abdique à l’instar d’Ell et de Wincrange. «Je suis amer», souligne Vincent Bolognini. «C’est le score d’un match d’entraînement. Les attitudes n'étaient pas à la hauteur d’une formation visant le haut de tableau.»



Série 1: Diekirch relève la tête, Feulen proche de la D1

Depuis la démission de Patrick Kettmann début avril, les Young Boys retrouvent des couleurs sous la direction d’Antonio Simoes. «Dans l’optique de terminer à la deuxième place, chaque match s’apparente à une finale. Les garçons ressentent la pression. Le jeu est parfois désorganisé mais le succès 3-0 contre Harlange/Tarchamps est logique. Nous sommes prêts, avides d’en découdre avec Hosingen.»

Le deuxième siège du classement sera en jeu. Leader, Feulen a écarté Ell. «Le SC Ell a été vaillant», confie George Fernandes. «5-3 n’est pas forcé. La montée se rapproche.»

Surprenant vainqueur d’Hosingen, Larochette se frotte les mains. Pratzerthal/Rédange est descendant.



Ils ont dit



Tom Lanners (président d’Hosingen): «Joël Bragard, qui entraîne la deuxième équipe et les juniors à Erpeldange, prend le relais de Tom Kopecky en 2019-2020. Steve Dehm (coordinateur des jeunes à Erpeldange) sera l'adjoint et Mike Meyers l’entraîneur des gardiens. Il n’y a aucun contrat signé. On a réglé le deal entre hommes.» Larochette - Hosingen 1-1

Tom Kopecky (entraîneur d’Hosingen): «L’entame était idéale. On encaisse sur une erreur. Je demande aux garçons de ne pas céder à la nervosité. Le bloc adverse jouait très bas et les espaces étaient réduits. Jans égalise. Une nouvelle approximation profite à Larochette qui avait davantage envie. On dispute une finale face à Diekirch. Le groupe est capable de mieux.» Larochette - Hosingen 1-1



Alain Palgen (entraîneur de Koerich): «En dépit de quelques bons matches, le deuxième tour n’est pas bon. Il nous manque une certaine rigueur défensive. Je déplore du laxisme au niveau de la participation aux entraînements. Pour 2019-2020, je discute avec le comité.» Koerich - Ehnen 3-5



Alain Thunus (joueur entraîneur de Ell): «L’équipe a pratiqué un beau football, avec des combinaisons, un jeu posé et de l’engagement. Après l’exclusion injustifiée de l’un des mes joueurs, elle a affiché davantage de caractère et de solidarité. Feulen était en difficulté. Je suis fier de notre prestation.» Feulen - Ell 5-3



Celso Tavares (entraîneur de Gilsdorf): «Nous avons livré une bonne prestation. Avec un cadre très réduit, je suis satisfait de l’engagement. Les joueurs de la deuxième équipe ont fait le travail. C'était un match engagé, où Boevange a joué de manière très agressive: j’ai été obligé de remplacer deux joueurs suite à des blessures. Nous pouvions mener 3-0 au repos. Le point du partage est frustrant.» US Boevange - Gilsdorf 2-2



Les chiffres de la journée



12: après douze matches sans succès, le Vinesca Ehnen a retrouvé le goût de la victoire. La dernière remontait au 4 novembre, au CeBra. Le prochain adversaire est Schouweiler, descendant en puissance. La passe de deux?

13: treize buts lors du match entre le CeBra et le Luna Oberkorn. Un scénario complètement fou.

Prochainement à l'affiche

En Série 1, Hosingen (2e) accueille Diekirch. En cas de succès, l’ASH relègue son adversaire du jour, troisième, à quatre longueurs alors qu’il en resterait neuf à distribuer. Un pas de géant serait fait pour l’accession à la D1. Les Young Boys ont la possibilité de réaliser une affaire en cas de victoire. Un duel indécis.