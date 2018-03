La quinzaine flamande a débuté ce vendredi à Harelbeke avec la victoire du Néerlandais Niki Terpstra et le coup de force de la Quick-Step. En Catalogne, c'est le Colombien Jarlinson Pantano (Trek) qui a décroché la 5e étape.

E3: Terpstra et la Quick-Step en démonstration, Drucker 20e

Eddy Renauld Jempy Drucker accroche le Top 20, ennuis mécaniques pour Alex Kirsch

8 Deuxième en 2014, Niki Terpstra a remporté pour la première fois de sa carrière le GP de l'E3. Photo: Serge Waldbillig

Cette première grande classique de la saison s'est d'abord jouée à un peu plus de 100 km de la ligne avec une importante chute au sein du peloton. Des garçons comme Vanmarcke, Démare, Matthews, Nasen, Kristoff, Drucker ou encore la formation Astana se sont retrouvés attardés. La Quick-Step a ensuite accéléré le rythme et dans un second temps lors du passage du Taaienberg, le duo Lampaert-Terpstra a mis le feu aux poudres avant de rejoindre Gaudin et Ligthart, ultimes rescapés de l'échappée matinale.



Une accélération fatale à Kirsch qui jusqu'à ce moment de la course était au contact de ce premier peloton. Dans l'Eikenberg à un peu plus de 70 km de l'arrivée, Lampaert et Terpstra ont définitivement pris le large. Derrière les deux hommes de la Quick-Step, Van Avermaet a tenté de faire la jonction en compagnie de Benoot mais Gilbert était au marquage. Quant à Drucker, il perdait à nouveau le contact dans le Paterberg.

"J'ai commis une petite faute, je me suis retrouvé derrière Sagan et je me suis dit que rien ne pouvait m'arriver et finalement, il y a eu un écart et le trou s'est formée et on s'est retrouvé piégé", reconnaissait l'équipier de Greg Van Avermaet.







#RBE3H - Decisive moment of E3 Harelbeke 2018? pic.twitter.com/k5YW9lH62R — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) March 23, 2018

Ce trio était repris par un groupe de poursuivants (Naesen, Vanmarcke, Trentin) à un peu plus de 25 km du but. Les deux coureurs de la Quick-Step conservaient une quarantaine de secondes d'avance en tête de course. A l'approche du Tiegemberg, Lampaert ne pouvait pas suivre le rythme imposé par son équipier néerlandais.

Le Néerlandais, victorieux du GP Samyn fin février, conservait quelques longueurs d'avance pour s'imposer en solitaire devant son équipier Philippe Gilbert (à 20") et Greg Van Avermaet au terme des 206,5 km. Terpstra a concrétisé la supériorité collective de l'équipe Quick-Step, qui n'avait plus gagné cette course depuis 2012 avec Tom Boonen. Oliver Naesen et Tiesj Benoot complètent le Top 5.



Quant au champion du monde, Peter Sagan, qui a été pris dans une chute, il a été débordé dans la dernière heure et a terminé à plus de trois minutes (26e). Jempy Drucker s'est finalement classé 20e à 3'19" alors qu'Alex Kisrch est arrivé 72e à 14'05".



Les deux coureurs luxembourgeois, qui étaient dans un premier temps réservistes pour le rendez-vous de dimanche, seront finalement au départ de Gand-Wevelgem.



La réaction de Jempy Drucker et Alex Kirsch



Tour de Catalogne: victoire de Pantano, Valverde reste leader

Le Colombien Jarlinson Pantano (Trek) a remporté la 5e étape du Tour de Catalogne courue entre Llivia et Vielha tandis que l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) a conservé le maillot de leader. Pantano l'a emporté en réglant sur la ligne le Norvégien Vegard Stake Laengen (UAE Emirate) alors que le Slovène Matej Mohoric (Bahreïn) a terminé 3e à 10". Le Colombien et le Scandinave ont survécu à une longue échappée dans une étape de 212,9 km arrivée avec 50 minutes d'avance sur l'horaire prévu.

Valverde porte toujours le maillot vert et blanc de leader devant respectivement les Colombiens Egan Bernal (Sky), de 16" et Nairo Quintana (Movistar) de 26". Du côté des Luxembourgeois, Bob Jungels a fini 28e à 14", Ben Gastauer 39e alors que Laurent Didier s'est classé 120e à 4'30". Au général, le champion national pointe au 27e rang à 2'46", le coureur d'Ag2r est lui 58e à 9'37" et le Dippachois occupe la 136e place à 43'44".



Tour de Normandie: Tom Wirtgen dans le Top 30



Le Néerlandais Julius Van den Berg (Seg Racing Academy) a remporté ce vendredi la 5e étape, courue sur 174,5 km entre Villers-Bocage et Bagnoles-de-l'Orne, au terme d'une échappée de onze coureurs qui a pris 49" sur le peloton. Mais c'est le Britannique Thomas Stewart (JLT Condor), arrivé troisième, qui réalise la bonne opération en prenant le maillot jaune de leader au Suisse Fabian Lienhard (Holowesco).



Du côté des Luxembourgeois, Tom Wirtgen occupe la 27e place à 53" du nouveau leader alors que Gaëtan Pons accuse un retard de 6'43" (53e) à deux étapes de la fin.