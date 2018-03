La quinzaine flamande a débuté ce vendredi à Harelbeke avec la victoire du Néerlandais Niki Terpstra (Quick-Step) après 206 km de course. En Catalogne, c'est le Colombien Jarlinson Pantano (Trek) qui a décroché la 5e étape.

E3: Terpstra et la Quick-Step en démonstration

(ER) - Cette première grande classique de la saison s'est d'abord jouée à un peu plus de 100 km de la ligne avec une importante chute au sein du peloton. Des garçons comme Vanmarcke, Démare, Matthews, Nasen, Kristoff, Drucker ou encore la formation Astana se sont retrouvés attardés. La Quick-Step a ensuite accéléré le rythme et dans un second temps lors du passage du Taaienberg, le duo Lampaert-Terpstra a mis le feu aux poudres avant de rejoindre Gaudin et Ligthart, ultimes rescapés de l'échappée matinale.



Une accélération fatale à Kirsch qui jusqu'à ce moment de la course était au contact de ce premier peloton. Dans l'Eikenberg, Lampaert et Terpstra ont définitivement pris le large. Derrière les deux hommes de la Quick-Step, Van Avermaet a tenté de faire la jonction en compagnie de Benoot mais Gilbert était au marquage. Quant à Drucker, il perdait à nouveau le contact dans le Paterberg.

Ce trio était repris par un groupe de poursuivants (Naesen, Vanmarcke, Trentin) à un peu plus de 25 km du but. Les deux coureurs de la Quick-Step conservaient une quarantaine de secondes d'avance en tête de course. A l'approche du Tiegemberg, Lampaert ne pouvait pas suivre le rythme imposé par son équipier néerlandais.



Le Néerlandais, victorieux du GP Samyn fin février, conservait quelques longueurs d'avance pour s'imposer en solitaire devant Philippe Gilbert et Greg Van Avermaet.





#RBE3H - Decisive moment of E3 Harelbeke 2018? pic.twitter.com/k5YW9lH62R — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) March 23, 2018

Tour de Catalogne: victoire de Pantano, Valverde reste leader

Le Colombien Jarlinson Pantano (Trek) a remporté la 5e étape du Tour de Catalogne courue entre Llivia et Vielha tandis que l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) a conservé le maillot de leader. Pantano l'a emporté en réglant sur la ligne le Norvégien Vegard Stake Laengen (UAE Emirate) alors que le Slovène Matej Mohoric (Bahreïn) a terminé 3e à 10". Le Colombien et le Scandinave ont survécu à une longue échappée dans une étape de 212,9 km arrivée avec 50 minutes d'avance sur l'horaire prévu.

Valverde porte toujours le maillot vert et blanc de leader devant respectivement les Colombiens Egan Bernal (Sky), de 16" et Nairo Quintana (Movistar) de 26". Du côté des Luxembourgeois, Bob Jungels a fini 28e à 14", Ben Gastauer 39e alors que Laurent Didier s'est classé 120e à 4'30".



Plus d'informations à suivre.