Après un week-end de pause, c’était l’heure de la reprise pour Dylan Pereira. Défendant ses chances sur le Red Bull Ring en Autriche dans la Deutsche Porsche Carrera Cup, il signait deux podiums lors des deux manches du week-end.

Sport 2 min.

Dylan Pereira signe deux podiums en Autriche

Après un week-end de pause, c’était l’heure de la reprise pour Dylan Pereira. Défendant ses chances sur le Red Bull Ring en Autriche dans la Deutsche Porsche Carrera Cup, il signait deux podiums lors des deux manches du week-end.

Par Andy Foyen

Une première course mouvementée

Deuxième sur la grille, Dylan Pereira prenait un très bon départ, sans pour autant pouvoir passer devant Larry ten Voorde, le poleman. Les deux pilotes sortent légèrement large au deuxième virage et le Français Julien Andlauer en profite pour subtiliser la 2e place. Ensuite, au troisième virage, c’est le chaos. Si les cinq premiers le passent sans encombre, ce n’est pas le cas du reste du peloton et un gros accrochage se produit entre plusieurs voitures.

Les organisateurs sont forcés de sortir le drapeau rouge. Après le restart, Pereira pointe toujours en troisième place. Il met la pression sur Julien Andlauer et est finalement récompensé. Le Français sort large et le Luxembourgeois en profite. Derrière, Larry ten Voorde ne sera plus inquiété et signe une nouvelle victoire. Dylan Pereira est le deuxième à franchir la ligne. Le pilote local Luca Rettenbacher complète le podium.

On prend les mêmes et on recommence

Pour la deuxième course, on assiste à un scénario quasi identique. Dylan Pereira est très prompt au départ, mais doit se contenter de conserver sa troisième place au premier virage. Ensuite, il suit la ligne de Larry ten Voorde, mais ce dernier ne semble pas inspiré en cette seconde manche. Le Néerlandais le bouchonne et Julien Andlauer en profite pour prendre la troisième place.

Pereira se met alors dans le sillage du Français et sa tactique s’avère payante. Alors que Andlauer fait l’intérieur sur ten Voorde, le Luxembourgeois prend également la corde pour se retrouver à la troisième place qu’il conservera jusqu’à l’arrivée. Andlauer, inarrêtable, ira encore chercher Ammermüller pour la première place.

L'hymne luxembourgeois a retenti deux fois

Un autre Luxembourgeois a également fait un excellent weekend. Carlos Rivas est en effet allé chercher deux victoires en catégorie amateur. Le pilote de 42 ans du BLACK FALCON Team Textar se retrouvait ainsi deux fois sur la plus haute marche du podium au Spielberg et permit ainsi deux fois à Ons Heemecht d’être diffusé, autant que le vrombissement des voitures le permettait...

Dylan Pereira s’élancera à nouveau au Spielberg (alias Red Bull Ring) dans le cadre de la Porsche Mobil 1 Supercup le weekend du 28 au 30 juin. La prochaine manche de Porsche Carrera Cup aura lieu le weekend du 5 au 7 juillet sur le Norisring en Allemagne.