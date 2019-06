Dylan Pereira a repris la compétition du côté du Red Bull Ring en Autriche. Troisième sur la grille de départ, le pilote luxembourgeois a finalement dû se contenter de la septième place finale.

Dylan Pereira septième en Porsche Mobil 1 Supercup

Dylan Pereira a repris la compétition du côté du Red Bull Ring en Autriche. Troisième sur la grille de départ, le pilote luxembourgeois a finalement dû se contenter de la septième place finale.

Par Andy Foyen

Après deux premières manches compliquées du côté de la Catalogne et de Monaco, Dylan Pereira ne pointait qu’à une modeste 15e place au classement avec quatre points seulement. Mais la Porsche Mobil One Supercup posait cette semaine ses valises du côté du Spielberg, circuit qui réussit généralement au pilote luxembourgeois, comme en témoignent ses bons résultats glanés lors de la Deutsche Porsche Carrera Cup.

Ce week-end se présentait sous de bons auspices. Le temps de reprendre ses marques aux essais libres, Pereira signait un formidable troisième chrono aux qualifications derrière Julien Andlauer et Larry ten Voorde. C’était donc depuis la troisième place de la grille qu’il s’élançait et son départ était marqué par un bras de fer avec Michael Ammermüller. Au troisième virage, il y a contact entre les deux hommes. Le Luxembourgeois se voit éjecter de la piste et perd une dizaine de places dans l’aventure.

En l’espace d’un tour, Pereira remontait au huitième rang puis au septième. Il revenait petit à petit sur un peloton de trois éléments qui se livraient une lutte pour la quatrième place. Il réalisait la jonction à cinq tours de l’arrivée et subtilisait la sixième place à Latorre avant de sortir large et de voir le Français le repasser.



Alors que Julien Andlauer cueillait les lauriers devant Michael Ammermüller et Larry ten Voorde, c’était finalement en septième position que Dylan Pereira passait le drapeau à damiers, un moindre mal compte tenu de la virilité du contact en début de course avec Ammermüller qui aurait pu avoir des conséquences bien plus fâcheuses.