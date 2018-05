Dylan Pereira est dans les starting-blocks pour disputer la saison de Porsche Supercup qui démarre ce week-end sur le circuit de Catalogne à Barcelone. Le pilote luxembourgeois fait le point sur ses ambitions à l'aube d'une année très importante.

Dylan Pereira (Porsche Supercup): «Mon but est de terminer dans le Top 5»

Propos recueillis par Thibaut Goetz

Dylan, à bientôt 21 ans (vous les fêterez le 10 juin), vous affichez déjà une solide expérience dans le sport automobile, vous appartenez à un team réputé, bref vous avez toutes les cartes en mains pour réaliser une belle saison...

Oui, bien sûr. J’ai maintenant... 17 ans de sport automobile derrière moi, ce qui est déjà beaucoup. J’ai commencé à l'âge de 4 ans en karting, et depuis c’est beaucoup d’entraînements, et beaucoup de courses. La Porsche Supercup, c’est vraiment le haut niveau, c’est là que les marques comme Porsche, Audi ou BMW viennent chercher leurs pilotes officiels, et c’est aussi l’un de mes objectifs.

Et en termes de résultats, quels sont vos objectifs cette saison?

Mon but est de terminer dans le Top 5 de ce championnat Porsche Supercup. Je suis désormais sportif d’élite de l’Armée luxembourgeoise, et c’est un statut qui me permet d’avoir plus le temps de me préparer pour faire de meilleurs résultats.

Parlez-nous de votre team, le Walter Lechner Racing...

Pour moi, c’est une des meilleures équipes du plateau, professionnelle jusque dans les moindres détails, avec des mécaniciens dévoués. L’ambiance y est vraiment bonne et ça aide aussi le pilote à être à l’aise afin de commettre moins d’erreurs en course.

Comment votre préparation s'est-elle déroulée?



La préparation concerne surtout le mental. Faire des tours de piste coûte cher, et l’entraînement mental est finalement aussi important. On n'a pas le même feeling, on ne prend pas des G comme dans la voiture, mais on peut s’imaginer le circuit, chaque détail, chaque bosse, la force que l’on reçoit ou pas, au niveau du freinage, etc. Après, s’il y a une piste que je ne connais pas, je m’entraîne sur le simulateur sur R-Factor qui est accessible à tout le monde.

Dylan Pereira: «Mon circuit préféré est celui de Spa-Francorchamps» Photo: Thibaut Goetz

Vous participez également au championnat Porsche Carrera Cup Allemagne. N'est-ce pas trop compliqué de gérer deux compétitions à la fois?

Avoir la même voiture permet de faciliter les choses. La Porsche est une voiture qui est difficile à conduire sur circuit, car tout le poids, - avec le moteur - est situé à l’arrière, et nous n’avons ni ESP, ni ABS, ni «traction control». Il n'y a aucune électronique! C’est difficile à conduire, j’ai déjà fait quelques blocages de roues, mais c’est comme ça que l’on apprend. Pour l’instant, là où j’apprends le plus, c’est au niveau des réglages de freins. Après, d’autres paramètres entrent en ligne de compte, comme la qualité de la piste, si elle est bosselée ou non, etc.



Quels circuits allez-vous découvrir cette saison?

Je ne connais pas celui de Mexico, mais je me suis déjà entraîné pour cela.

Après l’Espagne ce week-end, le prochain rendez-vous est fixé à Monaco. Quel est votre feeling avec cette piste mythique?

J’ai déjà roulé là-bas en 2016 et 2017, mais mes résultats n’ont pas été top. J’ai eu deux accrochages, j’ai raté un freinage aussi une fois, et j’avais même arraché un spoiler également.



Et quel est votre circuit favori parmi ceux que vous allez arpenter cette saison?

Spa-Francorchamps! Surtout que c’est la piste la plus proche de chez moi, là où j'aurai le plus de soutien. Ce sera important pour mes sponsors que je figure bien sur cette piste.

Dans quel(s) domaine(s) devez-vous encore le plus progresser?

Un peu partout. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Mais je dois surtout être toujours plus professionnel en me préparant mentalement et aussi physiquement. L’alimentation est vraiment importante également. Je fais en sorte de perdre du gras et de gagner de la masse musculaire.

Qui est votre référence comme pilote?

Il est malheureusement mort, puisqu'il s'agit d'Ayrton Senna. Il y a aussi Lewis Hamilton; pas l’homme en lui-même, mais simplement le pilote. Quand il rentre dans la voiture, il est concentré et il fait tout pour être performant, avec parfois des résultats impressionnants comme en qualifications du Grand Prix d'Australie où il réussit à mettre six dixièmes à tout le monde.

Le calendrier de Dylan Pereira en Porsche Mobil 1 Supercup



11 - 13 mai: GP d’Espagne à Barcelone

24 - 27 mai: GP de Monaco

29 mai – 1er juin: GP d’Autriche à Spielberg

6 – 8 juin: GP de Grande-Bretagne à Silverstone

20 – 22 juillet: GP d’Allemagne à Hockenheim

27 – 29 juillet: GP de Hongrie sur le Hungaroring

24 – 26 août: GP de Belgique à Spa-Francorchamps

31 août – 2 septembre: GP d’Italie à Monza

26 – 28 octobre: GP du Mexique à Mexico (2 courses)