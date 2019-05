Cinquième des qualifications, le pilote luxembourgeois a été contraint à jeter l’éponge à Monaco, laissant filer d'importants points dans le cadre de la Porsche Mobil One Supercup.

Dylan Pereira malchanceux en Principauté

Par Andy Foyen

Avec le GP de Monaco, c'est un rendez-vous mythique qui était au programme du week-end pour la Porsche Mobil One Supercup. Un tracé apprécié par Dylan Pereira qui avait signé le 6e chrono lors des essais libres. Sur un circuit aussi étroit, ce sont souvent les qualifications qui sont prépondérantes. En cédant six dixièmes au poleman, Michael Ammermüller, le Luxembourgeois se qualifiait en cinquième position.



Malheureusement, Pereira n'a pu conserver cette place ce dimanche. Il est en effet parti en dérive dans le virage entre la ligne droite des stands et celle du Casino et y a percuté le rail de sécurité, il ne lui restait alors plus d’autre option que de jeter l'éponge.



C’est l’auteur de la pole position qui s’est imposé lors de la course. Michael Ammermüller a devancé ainsi Mikkel O. Pedersen et Larry ten Voorde. Le coéquipier de Dylan Pereira, Tio Ellinas, a terminé la course au huitième rang.

Pereira pointe actuellement au 15e place de la compétition avec 4 points. Le champion sortant, Michael Ammermüller est le leader du championnat avec 36 points.