Engagé samedi et dimanche en Porsche Carrera Cup Deutschland, Dylan Pereira a connu un week-end galère. Il est parvenu néanmoins à inscrire cinq points importants dans l'optique du championnat.

Dylan Pereira et le chat noir

Par Andy Foyen



Il y a des jours où tout vous réussit et d’autres où c’est le contraire qui se produit. Sur le circuit urbain de Norisring, c'est le second cas de figure dont a été victime Dylan Pereira. Alors qu'il n’avait jamais roulé sur ce tracé auparavant, le pilote luxembourgeois comptait sur les essais libres pour se faire les griffes. Mais des soucis de moteur sont venus perturber ses plans. A cause d'un manque d'automatismes lors des qualifications, il a hérité des modestes 10e et 13e positions.

La course n’allait malheureusement pas arranger les choses. Les problèmes moteurs resurgissaient lors de la première manche et Pereira devait se contenter d'une 11e place alors que le podium était constitué de Julien Andlauer, Michael Ammermüller et Jaxon Evans.

Le lendemain, alors que ses mécaniciens avaient travaillé d’arrache-pied pour remettre la voiture sur les bons rails, le sort venait à nouveau perturber les plans du Luxembourgeois. Après avoir signé un excellent départ, il était parvenu à remonter à la onzième position, un adversaire venait le heurter par l'arrière lors du quatrième tour.



Conséquence: Pereira se retrouvait en dernière position. Il continuait malgré tout à se battre et il franchissait la ligne d’arrivée à la 18e place alors que cette seconde manche était dominée par Michael Ammermüller devant Leon Köhler et Julien Andlauer. C'est donc un week-end à oublier pour Pereira qui pointe actuellement à la quatrième place du championnat.



Au programme de son prochain week-end, c'est un déplacement qui se profile à l'horizon du côté de Silverstone en marge du GP de Grande-Bretagne dans le cadre de la Porsche Mobil One Supercup. La prochaine course de Porsche Carrera Cup Deutschland aura lieu le 10 août à Zandvoort aux Pays-Bas.