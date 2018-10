A Mexico ce week-end, Dylan Pereira disputait les deux dernières manches du championnat de Porsche Supercup. Et après une première course très engagée au terme de laquelle le Luxembourgeois a pris la dixième place, il a réussi à progresser d'un rang ce dimanche.

Dylan Pereira dixième et neuvième à Mexico

Par Thibaut Goetz



Pour le final de cette saison, deux manches sont au programme sur le circuit des frères Rodriguez à Mexico. Et Dylan Pereira y a connu malheureusement une séance de qualification compliquée, partant seulement au onzième rang lors des deux manches.

Après une épreuve mouvementée samedi soir, où il a dû batailler en piste, le pilote luxembourgeois a réussi à terminer à la dixième place d’une première manche remportée par le Français Julien Andlauer.

Ce dimanche, le jeune pilote luxembourgeois du Team Lechner a connu une deuxième course un peu plus tranquille. Huitième à mi-parcours, il bute ensuite sur Latorre et perd petit à petit le contact avec le Français, se retrouvant sous la menace de Drudi. Au prix d’une grosse bagarre, l’Italien parvient à prendre le meilleur sur Pereira.

Au final le Luxembourgeois se classe à la neuvième place d’une deuxième manche remportée par le Français Andlauer, sa seconde victoire du week-end. Michael Ammermüller termine à la troisième place, qui lui suffit amplement pour décrocher un second titre consécutif dans ce championnat Porsche Supercup.

Dylan s'est confié au terme du week-end: «Le week-end aurait pu être mieux, surtout les qualifications. Après, en course je pouvais pas faire beaucoup plus, même si j’ai fait ce que je pouvais. Dixième et neuvième pour terminer l’année, j’espérais un peu mieux mais c’est comme ça, on verra l’année prochaine».



Le classement final

1. Ammermüller 153, 2. Yelloly 146, 3. Preining 135, 4. Andlauer 127, 5. Drudi 109, 6. Latorre 90, 7. Pereira 90, 8. van Lagen 88, 9. ten Voorde 82, 10. Ashkanani 80.