Cinquième samedi, troisième dimanche, Dylan Pereira a signé une prestation convaincante ce week-end en Deutsche Porsche Carrera Cup qui faisait escale du côté de Most en République tchèque.

Dylan Pereira décroche son premier podium de la saison

Par Andy Foyen

Pour sa première course épreuve du week-end, samedi, Pereira s’élançait de la septième position. Montrant une très belle pointe de vitesse, il parvenait rapidement à s’installer dans le top 5. Malheureusement, le pilote allemand, Toni Wolf, se ratait lors de la très délicate chicane de Most et venait percuter le natif de Luxembourg. Ce dernier après un tête-à-queue reprenait la piste et franchissait la ligne en cinquième position alors que Larry Ten Voorde portait sa série à trois victoires d’affilée.

Lors de la seconde manche de ce dimanche, Pereira démarrait tambour battant mais un accident important au départ obligeait les organisateurs à raccourcir la course. Dans ces conditions, le pilote grand-ducal défendait parfaitement la troisième place qui était la sienne au départ et signait par la même occasion son premier podium du championnat. Mais comme la course a été raccourcie, seulement la moitié des points ont été attribués aux différents pilotes.



La semaine prochaine, Pereira poursuivra sa saison du côté de Monaco pour la Porsche Mobil One Supercup. Son prochain rendez-vous en Porsche Carrera Cup aura lieu le week-end des 8 et 9 juin du côté du circuit du Spielberg.