Dylan Pereira au pied du podium en Autriche

Une remontada spectaculaire pour le Luxembourgeois.

Par Thibaut Goetz

Troisième rendez-vous de la saison pour le championnat de Porsche SuperCup et belle remontada de Dylan Pereira seulement dixième et échouant au pied du podium après une course menée le couteau entre les dents.

Parti en dixième position sur la grille de départ du Red Bull Ring, Dylan Pereira s’attendait probablement à une course compliquée sur la piste autrichienne de Spielberg où les possibilités de dépassement sont peu nombreuses.



Le pilote luxembourgeois réalise un très bon départ et parvient à gagner quatre positions dans le premier tour, avant l’intervention de la Safety Car le temps d’évacuer la voiture du Norvégien Lindland, sortie de la piste.

Dylan Pereira grappille ensuite encore deux autres positions pour se retrouver quatrième a la mi-course (16 tours au total à parcourir). Sorti très large dans le premier virage au dixième tour, le Luxembourgeois se fait une petite frayeur mais parvient à conserver sa position malgré la pression de Yelloly derrière lui.

A deux tours du terme le duel entre Pereira et Latorre en troisième position bat son plein mais le Grand-Ducal ne parvient pas à trouver la solution. Au final Dylan Pereira décroche une belle quatrième place sur le tracé de Spielberg après des qualifications difficiles. La course est remportée par Preining le régional de l’étape, devant Andlauer et Latorre.



Dylan Pereira est plutôt satisfait de la bonne opération qu’il réalise au championnat: «J’ai pris un bon départ j’ai réussi à gagner 3 places au deuxième virage, ensuite je double le leader du championnat par l’extérieur dans le virage 3. J’ai continué à remonter mais j’ai fait une petite erreur en essayant d’aller chercher la troisième place. Mais au final quatrième c’est une bonne place c’est pas trop mal. Après quand on regarde qui est derrière moi aujourd’hui c’est un bon résultat car ils me précédaient au championnat (Ammermüller, Yelloly, Van Lagen). Je suis désormais deuxième du championnat à un point du premier c’est très bien.»