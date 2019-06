L'ex-international A Dwayn Holter (24 ans), qui s'est un peu perdu cette saison à l'Excelsior Virton, en Belgique, est de retour au Luxembourg: il s'est engagé avec son club formateur, le Racing pour la saison prochaine.

Dwayn Holter de retour au pays

Jean-François COLIN L'ex-international A Dwayn Holter (24 ans), qui s'est un peu perdu cette saison à l'Excelsior Virton, en Belgique, est de retour au Luxembourg: il s'est engagé avec son club formateur, le Racing pour la saison prochaine.

On en oublierait presque qu'il vient à juste de fêter ses 24 ans (le 15 juin). Dwayn Holter, qui fut international A de 2014 à 2017 et compte tout de même 14 sélections (0 but) a un peu disparu des radars la saison écoulée. Au cours de la tumultueuse année de l'Excelsior Virton en Division 1 Amateurs, le milieu de terrain luxembourgeois n'a fait en tout que cinq apparitions sous le maillot de l'Excel (championnat et coupe réunis), pour un pauvre total de 249 minutes de jeu effectives.

Pour se relancer, Holter est revenu au pays, où il s'entraîne depuis le début de la reprise au Racing Luxembourg, club avec lequel il s'est engagé en vue de la prochaine saison. Il s'agit en quelque sort d'un retour aux sources auprès de son club formateur.



Avant de s'exiler en Belgique, Holter avait évolué au FC Differdange 03 (2016 - 2018), au Fola Esch (janvier 2016 - juin 2016), et au Greuther Fürth, en Allemagne (janvier 2012 - janvier 2016), avec un prêt de six mois au VfR Aalen (juillet 2015 - décembre 2015).