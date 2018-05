Tom Dumoulin (Sunweb) a signé la bonne opération du jour et est revenu à moins de 30" du maillot rose Simon Yates à l'issue de la 18e étape du Tour d'Italie qui reliait Abbiategrasso à Prato Nevoso (196 km) où l'Allemand Maximilian Schachmann (Quick-Step) a décroché sa première victoire sur un grand tour.

Sport 2 min.

Dumoulin se replace, Yates vacille, Schachmann s'impose au sommet

Tom Dumoulin (Sunweb) a signé la bonne opération du jour et est revenu à moins de 30" du maillot rose Simon Yates à l'issue de la 18e étape du Tour d'Italie qui reliait Abbiategrasso à Prato Nevoso (196 km) où l'Allemand Maximilian Schachmann (Quick-Step) a décroché sa première victoire sur un grand tour.

A trois jours de l'arrivée à Milan, le Giro a pris de la hauteur. Cette première journée dans les Alpes, avec l'arrivée à Prato Nevoso à 1.607 mètres d'altitude, où Fränk Schleck avait endossé le maillot jaune lors du passage du Tour de France dans la station italienne le 20 juillet 2008, a permis au Néerlandais Tom Dumoulin de reprendre 27" au maillot rose Simon Yates (Mitchelton), qui a souffert dans le final de l'étape.

Suite à une accélération du Britannique Chris Froome dans les deux derniers kilomètres de la montée, Dumoulin et Pozzovivo ont distancé Yates, visiblement à la peine. Dumoulin et Pozzovivo ont terminé dans le même temps que Froome, le quadruple vainqueur du Tour de France qui s'est lui aussi rapproché au classement (mais à 3'22" de Yates).

Le Français Thibaut Pinot a lâché quelques secondes par rapport à Yates. Il a vu se rapprocher au classement le grimpeur colombien Miguel Angel Lopez, qui le suit à 30" au classement.



Les deux Luxembourgeois, sont arrivés ce jeudi roue dans roue, Jempy Drucker a fini 100e et Laurent Didier 101e à 25'51". Au classement général, le coureur de la Trek est 94e à 2h49'19" et celui de la BMC pointe au 128e rang à 3h15'08".



Christopher Froome, Tom Dumoulin et Domenico Pozzovivo ont repris 28" au maillot rose Simon Yates. Photo: AFP

L'Allemand Maximilian Schachmann (Quick-Step) a conclu une longue échappée pour remporter la 18e étape. Une échappée-fleuve a pris les devants en début de parcours dans cette étape de 196 kilomètres traversant la plaine du Pô pour rejoindre les Alpes piémontaises.

Aux dix coureurs partis dès les premiers kilomètres (Ballerini, Cattaneo, Pfingsten, Plaza, Kuznetsov, van Emden, Van Poppel, Marcato, Fonzi, Turron) se sont joints ensuite Max Schachmann et son coéquipier danois Michael Morkov.

Dans le dernier kilomètre, Schachmann s'est débarrassé de ses derniers compagnons, l'Espagnol Ruben Plaza et l'Italien Mattia Cattaneo, qui ont franchi la ligne dans cet ordre. Le jeune Allemand (24 ans) a signé la deuxième victoire de sa carrière, après une étape du Tour de Catalogne, et le cinquième succès d'étape de son équipe dans le Giro.



Deux étapes de montagne restent à courir, la plus dure s'annonçant vendredi bien plus ardue que celle de Prato Nevoso. Cette étape, longue de 184 kilomètres, passe par le colle delle Fenestre, dont les 7.800 derniers mètres ne sont pas goudronnés. L'ascension, très longue (18,5 km), grimpe jusqu'à 2.178 mètres, le point le plus haut de ce Giro. Le final, très raide (7,2 km à 9,1 %), mène à Jafferau, au-dessus de Bardonecchia, près de la frontière française.

Twitter