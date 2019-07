Le F91 retrouve ce mardi la scène européenne sur laquelle il a scintillé la saison dernière. L’impressionnante migration estivale a redonné un tout nouveau cachet à un groupe appelé à surmonter l’écueil maltais de La Vallette au premier tour.

Dudelange y retourne avec la même envie de briller

Le statut de tête de série a préservé Dudelange d'une entrée en matière aussi corsée que l'an dernier. Le FC Vallette n'est pas MOL Vidi. On évitera pourtant d'en tirer des conclusions hâtives. Dudelange doit tout d'abord travailler sur lui-même avant de se soucier de son rival. Et il y a du boulot.



Un nouveau staff technique est arrivé et n'a eu que quelques semaines pour se familiariser avec un groupe qui présente une vingtaine de nouvelles frimousses.

Longtemps pressenti pour diriger ce beau petit monde, Henri Bossi a vu débouler Emilio Ferrera à quelques heures de la reprise. Le technicien belge a du vécu sur les bancs du Royaume et se montre satisfait de la préparation.

«On a privilégié la qualité à la quantité en termes de matches amicaux. L'Union (défaite 2-3) puis Virton (victoire 4-3), ce sont des adversaires qui correspondent à ce qui nous attend ce mardi.»

La Vallette sur la défensive

Ferrera ne faisait pas la fine bouche à l'issue de l'ultime répétition face à Virton samedi au Stade Josy Barthel. «On a gagné et on s'est créé pas mal d'occasions. Ce n'est pas mal pour un groupe qui comptait 17 ou 18 nouveaux joueurs. Mais on a aussi trop encaissé. Un moment de flottement ou une imprécision technique, ça se payera cash face à un tel adversaire.»

Dudelange se raccroche à ces quelques repères des dernières semaines pour se remettre dans le bain européen, là où forcément il ne passe plus inaperçu après son extraordinaire campagne précédente. Le club a bien plus à perdre que la saison dernière à pareil stade de la compétition même si le parachute de la C3 existe toujours.

La Vallette n'est pas un foudre de guerre. Son parcours domestique n'est pas un baromètre valable et ses aventures européennes n'arrivent pas à la cheville de celles de Dudelange. Le 4-3-3 habituel du coach Abdilla pourrait se transformer en schéma plus prudent afin de ne pas hypothéquer le match retour.

Qui en attaque?

Côté dudelangeois, la sortie face à Virton a forcément donné des pistes de réflexion quant au premier onze de base officiel de la saison même si Emilio Ferrera refusait de lever le voile sur la composition de son équipe. «A ce stade de la préparation, je raisonne en terme de noyau et pas encore d’équipe.»

Les blessures de Joubert et Frising propulsent Kips en tête de gondole. L’expérience de Schnell et Delgado devant le gardien international devrait être une plus-value alors que Kirch et Bouchouari tiennent la corde pour pistonner sur les côtés.



Sinani, Garos, Pokar et Stolz devraient animer le milieu de terrain. Cabral et Pomponi semblent les plus affûtés physiquement pour débuter la rencontre, mais l’aisance devant le but de Bettaieb offre une solution si les choses tournent à l’aigre-doux à partir de 20h au Stade Josy Barthel.

Laurent Pomponi pourrait goûter à une première titularisation européenne face à La Vallette. Photo: Ben Majerus

Le cadre: Aalala, Kips, Moutha-Sebtaoui; Bettaieb, Bouchouari, Bougrine, Cabral, Delgado, Dramé, Ewert, Garos, Kirch, Klapp, Lavie, Morren, Natami, Ouamri, Pokar, Pomponi, Schnell, Sinani, Skenderovic, Stolz, Stumpf.

Arbitres: Arnold Hunter, Gareth Eakin et David Anderson (NIR).