Le F91 s’attaque au Lech Poznan pour tenter de se qualifier pour la phase de poules de la Conference League

Dudelange voyage sans parachute en Pologne

Six matches de plus ou la fin de l'aventure. Dudelange est au parfum de l'équation avant d’entamer son quatrième déplacement de la saison ce jeudi soir à 20h30. Peut-être pas le plus compliqué, sans doute pas le plus simple non plus. Car le Lech Poznan a beau traîner sa peine à la dernière place du classement d’Ekstraklasa, l'élite polonaise, après quatre journées, il n'en reste pas moins un client.

Poussé par des supporters hystériques, le septuple champion polonais se balade sur les chemins européens avec un passé respectable. Un héritage qui ne lui sera pas d’une grande utilité à l'heure de croiser le fer avec Dudelange. Un adversaire venu braquer le Legia Varsovie sans sommation il y a quatre ans. Suffisant pour inviter le club entraîné par John van den Brom (ex Anderlecht, Genk) à la prudence.

La pression sera du côté local car Dudelange n'a pas grand-chose à perdre dans l'aventure. A part un pactole que l'on refuse rarement, surtout lorsque le besoin s'en fait sentir. Le champion luxembourgeois a reformaté son disque dur en une semaine après son élimination contre le Pyunik Erevan et sa sortie de route suédoise. La Jeunesse et Niederkorn en championnat, Malmö en Europa League: Dudelange a gagné deux fois et a conquis un nul qui avait presque valeur de victoire.

En attendant Da Costa

En marquant facilement, le F91 a évacué l'un des problèmes qui hantaient les esprits avant la campagne. Le souci s'est déplacé insidieusement vers l'arrière-garde. Et Carlos Fangueiro le dit à demi-mot. «Il faudra travailler notre organisation défensive. C’est tout de même Lech Poznan», concédait l'entraîneur après la victoire (3-2) au Progrès. Les quatre buts encaissés lors des deux dernières sorties mettent l'accent sur un secteur privé depuis dix jours de Manuel da Costa, le roc de ce début de saison.

Il faut y voir là un rapport de cause à effet même si Vincent Decker, pour ne citer que lui, s'est adapté au rythme. L'inflammation au talon d’Achille dont souffre l'ancien professionnel devait le tenir éloigner des terrains pendant au moins trois semaines. Au mieux peut-on l'attendre pour le match retour. Conscient du problème, Fangueiro a adapté son système en demandant à sa pointe basse du losange logé au cœur du réacteur, de redescendre en charnière centrale en phase de repli. «Vova» l'a fait avec une certaine maîtrise contre Malmö, Charles Morren s'y collera avec plaisir ce jeudi.

Da Costa devrait être le seul absent notoire en Pologne. Sylvio Ouassiero, lui, pourrait signer sa rentrée après son petit pépin à une cheville. Dejvid Sinani et Mehdi Kirch, ménagés au coup d’envoi à Niederkorn, retrouveront leur place dans le onze de base.

Pour éviter l’écueil polonais, il faudra garder son sang-froid et faire douter encore un plus un adversaire peu à son affaire en ce moment.

