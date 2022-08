Le F91 a fait match nul (2-2) contre Malmö ce jeudi soir au terme d'une prestation emballante en Europa League.

Dudelange séduit et fait preuve de caractère

Christophe NADIN Le F91 a fait match nul (2-2) contre Malmö ce jeudi soir au terme d'une prestation emballante en Europa League.

Les combats qui semblent perdus d'avance sont parfois les plus beaux à mener. Celui engagé par Dudelange, ce jeudi, face aux Suédois de Malmö fut séduisant, mais pas assez payant au troisième tour de l'Europa League.

On a même cru pendant deux minutes que cette folle dépense d'énergie témoignée par le champion du Luxembourg en première mi-temps n'avait servi à rien. Joseph Ceesay, l'ailier très saignant de Malmö, s'était permis de prendre de vitesse la défense locale coup sur coup pour servir Buya Turay puis Ola Toivonen pour faire évoluer le score à 0-2 à la 52e minute. Un braquage en règle au regard du premier acte abouti du F91.

Mais même ce double coup du sort n’a pas suffi à abattre une équipe dudelangeoise prompte à réagir. Un vent de folie déferlait sur le but de Johan Dahlin pendant cinq minutes. Le temps pour Edis Agovic de secouer le poteau droit du gardien visiteur et pour Samir Hadji de finir le travail (2-1, 56e), puis pour Dejvid Sinani de profiter d'une mauvaise relance suédoise pour subtiliser le ballon à Sergio Pena avant d'ajuster Dahlin (2-2, 60e). Les compteurs étaient remis à zéro.

Il n'était pas question d'encore envisager une qualification, mais la victoire était dans les cordes des Jaunes. La pièce ne tombera finalement pas du bon côté malgré de nouvelles tentatives de Sinani et d'Hadji. Il fallait même un grand arrêt de Lucas Fox sur un envoi à bout portant de Isaac Thielin pour empêcher le hold up.

Plusieurs piliers absents

«J'ai dû secouer mes gars à la mi-temps, car ce Dudelange-là était impressionnant.» L'homme fut rendu par le coach Andreas Georgson. Son homologue Carlos Fangueiro ne tarissait pas d'éloges à l'égard de ses gars. «Je suis fier d'eux. Ils n'ont pas eu peur de jouer face à un tel adversaire. On était plus fort qu'eux ce soir. Et ce, malgré la différence de budget. On a malheureusement raté trop d'occasions. Puis on prend deux buts sur des contres et mes gars reviennent dans le match. C'est formidable et frustrant à la fois de ne pas gagner cette partie.»

Cette performance mérite d'être soulignée, car plusieurs piliers de l'équipe n'étaient pas au coup d'envoi. On pense à Charles Morren, suspendu, à Manuel Da Costa et Sylvio Ouassiero, blessés, et à Jules Diouf, ménagé avant de jouer le dernier quart d'heure.

Vincent Decker, Nélito Da Cruz et Edis Agovic ont tiré leur épingle du jeu pour leur première titularisation européenne cette saison. De quoi réjouir Carlos Fangueiro avant le déplacement à Niederkorn dimanche. Ensuite, ce sera en Pologne que l'aventure continentale se prolongera avec un déplacement au Lech Poznan au barrage de la Conference League. Une fois de plus, le champion du Luxembourg ne partira pas favori. Il ne se formalisera pas de ce petit détail.

Dudelange - Malmö 2-2 (0-0) Dudelange: Fox, Gashi (67e Mendes), Skenderovic, Decker (77e Stumpf), Kirch, Da Cruz, Bojic (77e Diouf), E. Agovic (60e Freire), Sinani, Hadji, Magno Malmö: Dahlin, Beijmo, L. Nielsen, Hadzikadunic, M. Olsson (78e E. Larsson), H. Larsson, Pena (67e Moisander), Christiansen (88e Zeidan), Ceesay, Toivonen (67e Thielin), Turay (67e Rieks) Buts: 0-1 Turay (50e), 0-2 Toivonen (52e), 1-2 Hadji (56e), 2-2 Sinani (61e) Cartons jaunes: Agovic (23e), Decker (45e), Gashi (49e), Magno (56e), Stumpf (90+2) à Dudelange, Hadzikadunic (25e), Dahlin (56e) à Malmö Arbitre: De Burgos (ESP) Spectateurs: 898 payants

