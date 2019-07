L'impressionnante campagne européenne de Dudelange la saison dernière a rapproché le F91 de la Jeunesse au décompte total des matches de Coupe d'Europe disputés par les clubs luxembourgeois. Tour d'horizon.

Dudelange se rapproche de la Jeunesse

Christophe NADIN

A force d'avancer à pas de géant, Dudelange va finir par enjamber la Jeunesse. Le nouveau format des compétitions européennes et la séance de rattrapage en Ligue Europa après une élimination précoce en Ligue des champions a profité au F91.

Mais ce serait réducteur d'attribuer ce grand bond à cette seule formule. Dudelange a tracé un impressionnant chemin en C3 avec 12 matches à la clef qui permet au champion en titre de revenir à 14 longueurs d'une Jeunesse privée de joute continentale depuis trois ans.

Un cran plus bas, le Progrès et le Fola sont toujours au coude à coude. Niederkorn compte deux matches de plus que le club doyen à son compteur après sa double confrontation avec les Gallois de Cardiff M.