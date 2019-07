Le parachute s'est ouvert et Dudelange se retrouve largué en Macédoine du Nord. Pas très loin de Pristina, là où il avait posé les jalons d'une fabuleuse campagne la saison dernière. Retour vers le futur en Ligue Europa.

Dudelange, retour vers le futur

Le F91 Dudelange a retrouvé Skopje treize ans après l'avoir quitté. Le stade Gratski, appelé aussi Tose Proeski Arena a bien changé. Le champion en titre du Luxembourg aussi. Jonathan Joubert aurait pu raconter aux jeunes ses souvenirs macédoniens, mais le taulier est toujours blessé. Puis Dudelange n'a plus besoin de se nourrir du passé. Ni du lointain, ni de celui d'il y a un an.

Seule l'actualité compte. D'ailleurs, Dudelange zappera aussi rapidement ce premier tour de Ligue des champions face à La Vallette. «Oui nous étions plus forts qu'eux et nous avons donc des raisons d'être frustrés», soulignait ce lundi Emilio Ferrera en conférence de pesse. Le futur est bien plus sexy et la perspective de défier le grand Celtic dans son antre de Glasgow au tour suivant doit suffire à motiver le groupe du technicien belge.

Méfiance tout de même car on ne sait pas grand-chose de ces Macédoniens du KF Shkendija. Le club de Tetovo a survolé la compétition la saison dernière, mais a aussi été repêché à la surprise générale après sa défaite en C1 face aux Estoniens de Nomme Kalju.

Dudelange gardera entre autres un oeil sur Agim Ibraimi, qui s'est déjà payé le scalp du F91 à deux reprises sur la scène continentale avec Maribor et que les internationaux luxembourgeois connaissent pour l'avoir croisé avec la sélection.

Avec Bettaieb, sans Lavie ni Stumpf

Battu en Coupe de la Ligue samedi à Bissen (0-2) par Etzella, Dudelange fera peu de cas de ce revers. Il ne concerne d'ailleurs pas la majeure partie du onze de base attendu ce mardi à partir de 17h55.

«Nous devons utiliser chaque minute, chaque heure et chaque jour pour grandir en équipe. Les automatismes ne sont pas encore tout à fait là, mais je compte sur mes joueurs expérimentés pour compenser ça», a poursuivi l'entraîneur dudelangeois qui s'est passé de Lavie et de Stumpf, mais qui retrouve Bettaieb, blessé pour le match retour à Malte.

Pristina avait servi de rampe de lancement à la fusée dudelangeoise à pareille époque la saison dernière. Skopje doit se transformer en tremplin pour Glasgow.

Le groupe: Kips, Moutha-Sebtaoui; Bernier, Bettaieb, Bouchouari, Bougrine, Cabral, Delgado, Dramé, Garos, Kirch, Klapp, Lesquoy, Morren, Natami, Ouamri, Pokar, Pomponi, Schnell, Sinani, Skenderovic, Stolz.

Arbitres: MM. Hansen, Haglund et Lundberg (NOR).