Clervaux a assuré sa troisième place, le FCD03 et le Racing n’ont pas rencontré de difficulté lors de la 18e journée de Ligue 1. Dudelange se trouve en quatrième position aux dépens d’Esch. En bas de classement, Nordstad a relégué Pétange à la neuvième place.

Sport 3 min.

Dudelange repasse quatrième, Nordstad y croit toujours

Clervaux a assuré sa troisième place, le FCD03 et le Racing n’ont pas rencontré de difficulté lors de la 18e journée de Ligue 1. Dudelange se trouve en quatrième position aux dépens d’Esch. En bas de classement, Nordstad a relégué Pétange à la neuvième place.

Par Stéphane Guillaume



L’AS Sparta Dudelange a dépossédé l’US Esch de sa quatrième place grâce à sa victoire (4-3). Les Dudelangeois retrouvent une place qualificative en vue des play-offs avant de disputer l’ultime journée de la phase classique. Esch menait tout d’abord au score (0-2) avant de se faire rejoindre à la pause (2-2). Dudelange a ensuite pris les devant, 4-2 puis 4-3 à dix minutes du terme, pour ne plus rien lâcher jusqu'au coup de sifflet libérateur.



«Ce match était pour ainsi dire une finale pour nous, j’avais demandé à mes joueurs d’être très concentrés et d’avoir beaucoup de détermination. Les joueurs devaient tout donner sur le parquet et ne rien lâcher, ils ont très bien compris ce message. Même si on a eu de la réussite en fin de match, je pense que l’on mérite ces trois points. Rien n’est terminé car il reste encore un match à jouer et on a encore besoin de trois points pour être qualifiés pour les play-offs. On a notre sort entre nos mains et rien n’est joué. Il faudra mettre la même détermination à Pétange et on va se préparer au mieux», a commenté Pedro Marques, l'entraîneur de Dudelange.

Tiago Fernandes, le gardien de l'AS Sparta Dudelange, s'est montré impérial face à l'US Esch. Photo: Stéphane Guillaume

Dans l’importantissime rencontre de bas de classement entre le FC Nordstad et l’Union Titus Pétange, c’est Nordstad qui s’est emparé des trois points (10-6). Avec cette victoire, les Nordistes sont maintenant huitièmes et laissent la place de relégable à Pétange. Tout se jouera lors de l’ultime journée où Pétange recevra Dudelange et Nordstad le Samba 7.



«Rien n’est vraiment décidé car il reste encore un match à jouer. En tant que président, je suis satisfait de cette victoire. Nous étions très calmes durant toute la rencontre et nous sommes restés concentrés jusqu’à la fin. C’est ce qu’il nous a manqué lors des matches précédents. On a perdu beaucoup de points par faute de concentration. Maintenant, il faut gagner un match pour être sûr de terminer barragiste. Puis, après, tenter de rester en Ligue 1», a indiqué Tiago Rodrigues, le président de Nordstad.

Tiago Carvalho, auteur pourtant de cinq buts pour l'Union Titus Pétange, a été battu par Hugo Alfonso et le FC Nordstad qui a cédé la lanterne rouge aux Pétangeois. Photo: Stéphane Guillaume

Un siège convoité par trois équipes

Les Red Boys Aspelt restent toujours scotchés à la sixième place après la défaite face au Racing Luxembourg (5-8), ils gardent tout de même un espoir de faire partie du top 4. En cas de mauvais résultats de la part de Dudelange et d'Esch, lors de l’ultime journée, conjugués à une victoire d’Aspelt, les Red Boys pourraient s’emparer du quatrième strapontin.

Racing - Clervaux, première demi-finale des play-offs

L’Amicale Clervaux a gagné la troisième place, synonyme de qualification pour les play-offs, avec une victoire sur les terres du Samba 7 Niederkorn (6-8). La première demi-finale des play-offs est désormais connue, le vice-champion en titre clervallois défiera le champion en titre, le Racing Luxembourg.

Le FC Bettendorf a de nouveau encaissé une lourde défaite (après les 27 buts encaissés au Racing) face au FC Differdange 03, le leader incontestable qui continue son parcours sans faille (4-25). Ruben Reis et Ernad Mašić se sont régalés avec sept buts chacun.

Les résultats de la 18e journée de Ligue 1



Red Boys Aspelt - Racing Luxembourg 5-8

AS Sparta Dudelange - US Esch 4-3

FC Bettendorf - FC Differdange 03 4-25

Samba 7 Niederkorn - Amicale Clervaux 6-8

FC Nordstad - Union Titus Pétange 10-6

Le classement

1. FC Differdange 03 51 points

2. Racing Luxembourg 46

3. Amicale Clervaux 33

4. AS Sparta Dudelange 26

5. US Esch 24

6. Red Boys Aspelt 24

7. Samba 7 Niederkorn 18

8. FC Nordstad 13

9. Union Titus Pétange 12

10. FC Bettendorf 0

Les résultats de la 18e journée de Ligue 2

CS Fola Esch - RAF Differdange 13-6

Miseler Léiwen Wintrange - Wilwerwiltz 3-0, forfait

ALSS Luxembourg - 58 Latdevils Garnich 3-0, forfait

US Esch II - All Stars Colmar-Berg 0-3, forfait

Exempt FC Wiltz 71

Le classement de Ligue 2

1. ALSS Luxembourg 40 points

2. Wilwerwiltz 32

3. FC Wiltz 71 25

4. RAF Differdange 25

5. CS Fola Esch 24

6. All Stars Colmar-Berg 24

7. Miseler Léiwen Wintrange 18

8. US Esch II 11

9. 58 Latdevils Garnich 0