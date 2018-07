Le F91 a battu ce jeudi soir le FC Drita dans le cadre du 2e tour de qualification de l'Europa League. Menés à la pause, les Dudelangeois ont fait preuve de solidarité et de combativité pour renverser la vapeur et s'imposer 2-1.

Sport 3 min.

Dudelange renverse Drita grâce au duo Perez-Turpel

Eddy RENAULD Les rentrées de Stolz et Pokar ont permis au F91 d'inverse la tendance.

Le match



Pour aborder ce duel aller, Dino Toppmöller hésitait entre El Hriti et Jordanov pour faire face à la suspension de Mélisse. Le coach allemand a finalement choisi les deux mais aussi fait confiance à Yéyé et Perez pour entamer les débats. Par contre, pas de trace d'Ibrahimovic relégué en tribune. Une disposition offensive qui se remarque dès les premières minutes. Perez (1re et 15e) est proche de l'ouverture du score mais le gardien Bakaj et la maladresse de l'ancien Differdangeois font le reste.



Les Dudelangeois dominent les échanges mais paradoxalement, ce sont les visiteurs qui se montrent les plus mençants. Leci (reprise de la tête, 27e), Shabani (frappe non cadrée, 28e, et un tir repoussé par Joubert, 43e), Neziraj (33e débordement) et Krasniqi (34e, reprise de la tête sur Joubert) sèment le danger devant la défense locale.



Et ce qu'on redoute se produit dans les arrêts de jeu du premier acte. Une contre-attaque rapidement mené par Neziraj offret une occasion de but à Haxhimusa mais Joubert repousse le cuir sur Shabani qui conclut de près (0-1).

Au pied du mur, le F91 tente d'inverser la tendance mais c'est encore Neziraj qui se montre menaçant pour Joubert (58e). Il faut attendre la dernière demi-heure pour voir un sentiment de révolte des locaux. Tupel décale Sinani dont la frappe heurte la transversale (66e). Ce n'est que partie remise pour les joueurs de Toppmöller. Un dégament approximatif de la défense de Drita est repris par Prempeh qui trouve chanceusement Perez qui fait parler son sens du but (1-1).



La chance a choisi son camp. Une frappe terrible de Shabani heurte la transversale de Joubert (75e) puis quatre minutes plus tard M. Trattou désigne le point de penalty à la suite d'une faute sur Stolz, Krasniqi est sanctionné d'un second carton jaune et Turpel transforme calmement 2-1 (81e).

Les faits du match

La rencontre aurait sans doute connu une autre issue si Perez était parvenu à concrétiser une de ses occasions durant le premier quart d'heure. Les champions du Luxembourg ont pris la rencontre par le bon bout. Les permutations entre Sinani et Yéyé sur les flancs ont posé quelques soucis à la défense de Drita. Malheureusement au fil des minutes, les Kosovars ont pris confiance et se sont montrés dangereux.



Au cours de la seconde période, les entrées du duo Stolz-Pokar, deux artisans du titre 2018, ont équilibré le jeu dudelangeois. Les pensionnaires de la Forge du Sud ont trouvé la faille grâce à leur deux attaquants (Perez et Turpel). Physiquement, mentalement et techniquement, les joueurs du F91 ont été supérieurs à leurs hôte d'un jour mais la vigilence reste de mise avant la manche retour qui se disputera dans une semaine.

Dave Turpel a inscrit le but de la victoire dudelangeoise. Photo: Fernand Konnen

Dudelange - Drita 2-1



Stade Jos Nosbaum, pelouse en bon état, arbitrage de M. Trattou (CYP) assistés de MM. Michael Soteriou et Petros Petrou, 737 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

Evolution du score: 0-1 Shbadi (45+2), 1-1 Perez (66e), 2-1 Turpel (81e).



Cartons jaunes: Yéyé (21e, tacle à retardement sur Musaj), El Hriti (83e tacle sur Shabani), Kruska (90e antijeu) à Dudelange; Shala(17e, tacle sur Jordanov), Krasniqi (21e tacle sur Couturier), Neziraj (33e rouspétance) à Drita.



Carton jaune-rouge: Krasniqi (79e, accroche Stolz sur la phase qui amène le penalty).



Corners: 12 (9+3) pour Dudelange; 6 (4+2) pour Drita.



DUDELANGE: Joubert (cap); Jordanov, Schnell, Prempeh, El Hriti; Couturier (59e Pokar), Yéyé (54e Stolz), Kruska, Sinani; Turpel, Perez (74e Stumpf).

Joueurs non utilisés: Frising, Moreira, Agovic, Skenderovic.

Entraîneur: Dino Toppmöller.

DRITA: Bakaj; Kuka, Limani (cap), Leci, Shala; Musaj (74e Livoreka), Krasniqi, B. Shabani, X. Shabani; Haxhimusa (89e Mustafa), Neziraj (80e Lamcja).

Joueurs non utilisés: Rexhepi, Ramadani, Kryeziu.



Entraîneur: Jusufi Bekim