La victoire du Swift conjuguée à la défaite de Dudelange oriente de façon bien plus nette une compétition qui continue de sourire au Progrès malgré une première partie de dimanche compliquée.

Débrief de la 18e journée en BGL Ligue

Dudelange rate son virage, Niederkorn redresse à temps la situation

Christophe NADIN La victoire du Swift conjuguée à la défaite de Dudelange oriente de façon bien plus nette une compétition qui continue de sourire au Progrès malgré une première partie de dimanche compliquée.

Le tournant. C'était une tendance. C'est devenu un petit peu plus que ça depuis ce dimanche. Le Swift a porté son avance à cinq points en tête du championnat et semble bien parti pour décrocher son premier titre de champion. C'est bien trop tôt pour l'affirmer mais le rouleau compresseur hespérangeois a encore fait son œuvre face à Strassen (3-0). Le duo Stolz-Philippe s'est une nouvelle fois distingué alors que le dauphin dudelangeois était battu in extremis par le Racing (1-0).

Que peut-il encore arriver à la dernière équipe invaincue en Europe? Plus grand-chose semble-t-il. Carlos Fangueiro affirmait que son groupe ne lâcherait rien mais concédait qu'il n'avait pas les armes pour lutter à armes égales avec son adversaire principal pour le titre. Débutée par une campagne européenne éreintante, la saison du champion en titre s'est poursuivie dans l'allégresse mais les dernières semaines ont laissé apparaître des signes de fatigue renforcés par des forfaits qui mettent un frein aux ambitions du F91.

La remontada

A chaque journée son retournement de table. L'Union Titus Pétange l'a fait dimanche dernier contre Differdange. Le Progrès s'est fâché tout rouge ce dimanche pour renverser une équipe de Rosport qui menait 2-0 et qui restait sur trois matchs sans défaite dans ses installations. Bilal Hend, Elias Filet et Toni Luisi ont donné une tout autre orientation au match en seconde période permettant aux Jaune et Noir de consolider leur troisième place au classement.

Les plus optimistes diront même que Niederkorn revient à sept points de Dudelange, deuxième. Les plus réalistes témoignent des quatre unités qui séparent le Progrès du Racing alors que l'UTP pointe désormais à cinq points après son revers à Mondorf. C'est la septième victoire consécutive du Progrès qui se lance à l'assaut des dix succès de rang du F91.

L'homme

Ralph Schon. L'histoire ne dit pas si ça lui fait davantage plaisir d'être nommé homme du match ou de signer un clean sheet comme il l'avait fait lors de ses deux dernières sorties. Tant que la victoire est à la clef. Wiltz vient d'en signer une seconde consécutive qui l'éloigne encore un peu plus des barrages.

Ce n'est que la deuxième fois de la saison que le club nordiste en enchaîne deux. Celle-ci est belle à plus d'un titre. Elle est signée face à une équipe de la Jeunesse en pleine bourre ces dernières semaines et elle est décrochée alors que les locaux étaient en infériorité numérique après le second carton jaune de Bakary Jaiteh et que les Bianconeri venaient d'égaliser à 2-2 après avoir été menés 0-2.

C'est Chris Philipps, déjà buteur la semaine dernière, qui a offert les trois points à son club avant que Ralph Schon n'arrête tout en fin de match. Un signal fort à un peu moins d'un mois de la liste de Luc Holtz. Derrière Anthony Moris, les jeunes ont les dents longues mais Schon n'a pas l'intention de se laisser faire.

L'opération

Le Fola a regardé vers le ciel et y a vu un alignement des planètes. Bingo! Le club doyen a sauté sur l'occasion pour réaliser une opération en or. Il a vaincu un voisin mondercangeois peu habité par le choc psychologique (2-0) après son changement d'entraîneur. Il a applaudi des deux mains le match nul vierge entre Käerjéng et Hostert et a savouré la punition infligée par Differdange à Etzella.

La défaite de Rosport face au Progrès n'est pas pour lui déplaire non plus. Revoilà l'ancienne lanterne rouge à la 13e place à égalité de points avec le promu bascharageois qui le précède d'un rang au classement. L'histoire ne dit pas si le Fola a puisé dans les actes de condamnation déjà affichés sur son stade la motivation pour s'en sortir mais l'opération commando montée par Stefano Bensi a de la gueule.

Le chiffre

6. C'est la deuxième fois de la saison que Differdange passe six buts à un adversaire. Après le Fola, c'est Etzella qui a fait les frais de la colère des Rouge et Noir. Differdange est la seule formation de l'élite à avoir inscrit cinq buts ou plus dans trois matchs.

Ce qui donne exactement 17 buts en 270 minutes, soit presque la moitié des réalisations differdangeoises. Avec 38 pions inscrits, les joueurs du club de la Cité du Fer pointent à la quatrième place au classement de la meilleure attaque. Voilà qui contraste singulièrement avec l'une des moins bonnes saisons de ces 20 dernières années.

