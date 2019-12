En concédant le match nul sur le score de 1-1, à Bakou ce jeudi soir, contre Qarabag, pour son dernier match de la phase de poules de la Ligue Europa, le F91 peut nourrir des regrets. Ce sont 380.000 euros qui lui échappent.

Dudelange quitte l'Europe sur un regret

(DH) - La revanche du match aller lui tendait les bras, mais le F91 n'a pas su saisir sa chance. La formation de Bertrand Crasson avait le match en main avec un but de Bougrine qui avait trompé le portier de Qarabag peu après l'heure de jeu, mais les Azerbaïdjanais ont égalisé dans le temps additionnel par le Français Gueye (90+1).

Dudelange laisse ainsi échapper la coquette somme de 380.000 euros, la somme versée par l'UEFA pour une victoire en phase de poules. Le club de la Forge du Sud devra se contenter des 190.000 euros attribués pour un match nul, au lieu des 570.000 euros alloués pour une victoire en phase de poules. La formation azérie était pourtant réduite à dix après le deuxième carton rouge de Garayev, la sentinelle de l'équipe, sanctionné pour une faute de Garayev juste après la reprise.



La formation de Bertrand Crasson, dangereuse sur coups de pied arrêtés en première période, avait fait la différence par Bougrine, qui, bien servi dans la surface de réparation avait trompé Magomedaliyev d'une frappe croisée à ras de terre (0-1, 63e).

En supériorité numérique, le club de la Forge du Sud gérait ensuite le match à sa guise et pensait bien prendre sa revanche du match aller, perdu sur le score de 1-4. Une erreur grossière. Dudelange gérait le score alors que les locaux se ruaient à l'attaque. Ces derniers parvenaient à leurs fins en trouvant l'ouverture dans le temps additionnels par l'attaquant passé par Brest et Everton. Dommage, car Morren aurait pu temporiser au lieu de balancer un centre à l'aveugle... mais la contre-attaque a fait mouche et permis aux locaux d'égaliser.