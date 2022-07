Vainqueur un but à rien à Erevan grâce à un but sur penalty de Samir Hadji, le F91 a fait un peu plus que la moitié du chemin vers le troisième tour de la C1.

Football

Dudelange prend une option sur la qualification

Christophe NADIN Vainqueur un but à rien à Erevan grâce à un but sur penalty de Samir Hadji, le F91 a fait un peu plus que la moitié du chemin vers le troisième tour de la C1.

Suspendu, l'entraîneur Carlos Fangueiro avait laissé les rênes de l'équipe à son adjoint Mehdi El Alaoui pour ce deuxième tour qualificatif de la Ligue des champions. Dudelange a joué crânement sa chance dans un match que l'équipe locale a voulu contrôler en imprimant son rythme.

Les champions arméniens ont pourtant frôlé la correctionnelle lorsque Dudelange toucha coup sur coup le poteau sur un tir instantané de Nader Hassan (7e) puis la transversale lorsque Dejvid Sinani s'avançait sans être attaqué avant d'armer une frappe du gauche (8e).

Le Pyunik Erevan prit l'avertissement au sérieux et veilla, à partir de ce moment-là, à accélérer sans toutefois faire très mal à l'organisation dudelangeoise bâtie sur une défense à nouveau impeccable devant Lucas Fox.

Il a fallu attendre un envoi trop enlevé de Juricic (14e) puis une frappe trop molle du même joueur (21e) pour que le stade s'ébroue enfin. Dudelange éprouvait quelques difficultés dans la conservation du ballon et son jeu de transition mit du temps à se mettre en place. On trouvait difficilement les deux attaquants, notamment Samir Hadji, peu sollicité en première mi-temps.

Hadji se fait justice

C'est encore Sinani qui se procurait la troisième et dernière occasion dudelangeoise du premier acte lorsqu'il prolongeait d'une frappe une combinaison avec Mehdi Kirch, de retour de suspension. L'envoi passait au-dessus.

Le club de la capitale arménienne se montrait plus pressant dans le troisième quart d'heure avec notamment un envoi des 25m de Harutyunyan que Lucas Fox déviait en corner. Le score de parité reflétait bien la physionomie de la première mi-temps.

Comme à Tirana il y a une semaine, Dudelange allait bien mieux maîtriser le second acte que son adversaire. Les occasions de Kirch et Hadji dans les dix premières minutes de la reprise donnaient le ton. Hadji tentait encore sa chance de loin avant de provoquer Dashyan en duel. Le coup de rein du Dudelangeois était dévastateur et obligeait le défenseur arménien à commettre un penalty. Hadji se faisait justice en prenant le gardien à contrepied (0-1, 71e).

La révolte arménienne était bien timide et surtout peu cohérente pour faire trembler Fox dans le dernier quart d'heure.

Dudelange a semble-t-il fait le plus difficile en s'imposant à Erevan. Il s'agira d'être vigilant mardi prochain au Luxembourg pour s'ouvrir les portes du troisième tour qualificatif et la perspective de rencontrer l'Étoile Rouge Belgrade.

Pyunik Erevan - Dudelange 0-1 (0-0) Stade Républicain Vazgen Sargsyan à Erevan Pyunik: Yurchenko, Dashyan, Gajic, Kovalenko, Gonzalez (84e Najaryan), Harutyunyan (64e Zambrano), Cociuc (84e Lima), Juninho, Davidyan (74e Mladenovic), Juricic (64e Nenadovic), Otubanjo. Dudelange: Fox, Ouassiero (78e Stumpf), Skenderovic, Da Costa, Diouf, Kirch, Morren, Bojic (78e Agovic), Sinani (85e Freire), Hadji, Hassan (90+1 Ninte) But: 0-1 Hadji (72e s.p.) Cartons jaunes: Juricic (Pyunik Erevan), Diouf, Hassan, Stumpf (Dudelange) Arbitre: M. Pawson (ANG)

