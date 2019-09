Pour son entrée en poule d'Europa League, le F91 est allé jusqu'au bout du suspense. Les Luxembourgeois s'imposant face aux chypriotes de l'APOEL sur le score de 3-4 , au terme d'une partie riche en rebondissements.

Dudelange prend le dessus sur Nicosie

(PJ) En rentrant aux vestiaires au terme de la première mi-temps, les joueurs du F91 Dudelange pouvaient sourire. Même si la possession avait plutôt penché pendant ces 45 premières minutes du côté des Nicosiens de l'APOEL, les blancs menaient au score, 1-0. Le seul tire cadré des Luxembourgeois avait bien fait mouche, et fait mal, à la 28e minute.

L'ouverture du score est à mettre au crédit de Daniel Sinani. Intelligemment servi en pleine course par Antoine Bernier, l'attaquant a gagné son face-à-face avec le gardien chypriote en plaçant une malicieuse pichenette dans les filets. Restait à tenir alors, ce que les Dudelangeois ont su faire durant cette première mi-temps.

A la 45e minute, les visiteurs s'offraient toutefois une frayeur en cafouillant leur défense sur un corner. Coup sur coup, Merkis et Souza avait l'égalisation au bout du pied pour Nicosie. La confusion dans la surface de réparation se terminant finalement sans dégâts pour l'équipe coachée, pour la première fois, par Bertrand Crasson après le limogeage de l'entraîneur Emilio Ferrara cette semaine.

Sans complexe, le gardien-capitaine Jonathan Joubert et les siens retrouvaient la pelouse face à leurs adversaires, a priori supérieurs. Mais Antoine Bernier allait doucher les espoirs des jaunes, doublant la mise d'une splendide frappe sèche à l'entrée de la surface de réparation. Dudelange menant 0-2, le scénario pour une entrée en Europa League n'aurait su être plus favorable.

Trois buts en 6 minutes

C'était sans sur la tête de Pavlovic (54e) puis, une minute plus tard sur un penalty accordé aux chypriotes après une faute de Kirch. De Vicenti ne manquait pas son tir, trompant le gardien dudelangeois d'un tir pourtant sans force. 2-2, tout était à refaire.

Le pire n'allait pas tarder, puisqu'à la 60e minute, l'APOEL prenait l'avantage 3-2, après une nouvelle frappe de Pavlovic. En six minutes, le F91 venait de perdre le contrôle d'une partie que le club du Grand-Duché semblait pourtant maîtriser.

Sans baisser la tête, les Dudelangeois poursuivaient à presser les chypriotes. Dominik Stolz remettait les pendules à l'heure, et le score à parité 3-3, à la 72e. Un tir improbable trompant le portier de Nicosie. Et Berniert n'était pas loin d'aggraver le score quatre minutes plus tard, au terme d'une belle insertion dans la défense adverse.

Peu avant la 80e minute, l'arbitre oubliait de siffler un penalty en faveur de l'APOEL, Dudelange pouvait souffler. Mieux encore, à la 82e, Sinani passait en revue toute la défense jaune avant de tromper le gardien Belec d'une frappe croisée au ras du sol.

Cette fois, le F91 ne cédait plus sous les attaques de ses opposants perséverant jusq'à la dernière seconde. Joubert sauvant d'ailleurs les siens d'une claquette sur un centre-tir improbable ayant failli le suprendre.

Au coup de sifflet, le onze Dudelange pouvait bondir de joie: c'est un véritable exploit que les Luxembourgeois venaient de réaliser.





La fiche technique

F91 Dudelange - APOEL Nicosie: 3-4

Terrain : GSP Stadium à Nicosie, pelouse en très bon état.

Arbitrage : Dumitri Muntean

Mi-temps: 0-1.

Évolution du score: 0-1 (Sinani 36e), 0-2 (Bernier), 1-2 (Pavlovic), 2-2 ( De Vicenti), 3-2 (Pavlovic) , 3-3 (Stolz), 3-4 (Sinani)

Corners: 5 pour le F91 Dudelange; 8 pour l'APOEL Nicosie

Carton jaune: Morren (28e), Lesquoy (66e) pour le F91 Dudelange; Gentsoglou (87e) pour l'APOEL Nicosie.

F91 Dudelange: Joubert, Schnell, Pokar, Sinani, Stolz, Garos, Bernier, Kirch, Morren, Bouchouari, Mendy.

Changement: Lauent Mendy par Corentin Lavie (67e, Dudelange); Mehdi Kirch par Thibaut Lesquoy (63e, Dudelange), Stolz par Cools (93e, Dudelange).

Entraîneur: Bertrand Crasson