Laborieux pendant une heure, Dudelange se retrouve en ballottage favorable après sa victoire à Skopje face aux Macédoniens de Shkëndija (2-1). Le match a basculé en trois minutes grâce à des buts de Bettaieb et Sinani sur penalty.

Sport 2 min.

Dudelange inverse la tendance en trois minutes

Christophe NADIN

Dino Toppmöller en avait fait l'un de ses principes de base. L'entraîneur allemand demandait à ses joueurs de ressortir le ballon le plus proprement possible. Le postulat est resté, mais lorsque l'exécution n'est pas parfaite, ça peut faire très mal. Dudelange l'a expérimenté à la sixième minute quand Garos contrôlait mal une passe «suicidaire» de Bougrine. Radeski était plus prompt et le milieu de terrain arrivé de Differdange accrochait l'attaquant local. Ibraimi se rappelait aux bons souvenirs du F91. L'ancien joueur de Maribor tirait parfaitement le penalty à mi-hauteur pour porter son équipe au commandement.

Dudelange éprouvait beaucoup de mal à répliquer. Pokar grattait un ballon au quart d'heure, mais la frappe croisée de Cabral manquait de conviction. C'était la seule demi-occasion digne de ce nom d'un premier acte dominé par le champion de Macédoine du Nord. Shkëndija jouait mieux au ballon que La Vallette. Le F91 manquait, lui, cruellement d'arguments offensifs pour porter le danger devant Redjepi.

Delgado devait encore intervenir devant Stenio Junior (22e) et Bouchouari dégageait, lui, le ballon sous la menace du même joueur deux minutes plus tard. Dudelange n'était pas à la fête. Ibraimi enroulait un ballon (37e) hors cadre puis Juan Felipe trouvait Kips sur la trajectoire du cuir (40e) pour clôturer une première période poussive de la part des visiteurs.

Bettaieb entre et marque

Dudelange posait davantage le pied sur le ballon à la reprise, mais il fallait attendre la 65e minute pour vibrer une première fois. Le gardien Redjepi calculait mal la trajectoire d'un ballon en profondeur de Pokar. Bettaieb passait dans son dos pour égaliser sur sa première touche de balle (1-1).

Sonnés, les Macédoniens étaient carrément groggy deux minutes plus tard lorsque Redjepi séchait Stolz dans sa surface de réparation. Sinani ne manquait pas l'opportunité de transformer le penalty en prenant le gardien à contre-pied (1-2).

En trois minutes, le match changea d'âme. Le dernier quart d'heure fut débridé avec une énorme occasion pour Bouchouari sauvée par Redjepi (83e) avant que Kips ne sorte les poings pour écarter une lourde frappe d'Ibraimi.

Bertino Cabral a éprouvé les pires difficultés à se procurer des occasions. Photo: Nikola Novakovic

Shkëndija - Dudelange 1-2

Arena Todor Proeski de Skopje, pelouse en excellent état, arbitrage de M. Hansen (NOR) assisté par MM. Haglund et Lundberg. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 A. Ibraimi (7e s.p.), 1-1 Bettaieb (65e), 1-2 Sinani (68e s.p.).

Corners: 5 (2+3) pour Shkëndija; 4 (1+3) pour Dudelange.

Cartons jaunes: A. Ibraimi (62e, charge sur Kips), Mici (65e, sèche Bernier) et Redjepi (67e, sèche Stolz) à Shkëndija; Bouchouari (75e, faute sur Mici), Kips (90+1, gain de temps) et Pokar (90+4, sèche Murati) à Dudelange.

SHKËNDIJA: Redjepi; Murati, Bejtulai, Musliu, Mici (76e Imeri); Husmani (60e Totre), Alimi; A. Ibraimi, Juan Felipe, Steno Junior; Radeski (63e B. Ibraimi).

Joueurs non alignés: Zahov, Shefiti, Nafiu et Cheshmedjiev.

Entraîneur: Chatip Osmani.

DUDELANGE: Kips; Bouchouari, Schnell (cap.), Delgado, Kirch; Bougrine (46e Bernier), Garos (80e Morren), Pokar, Stolz; Sinani, Cabral (64e Bettaieb).

Joueurs non alignés: Moutha-Sebtaoui, Lesquoy, Klapp et Dramé.

Entraîneur: Emilio Ferrera.