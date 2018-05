Victorieux 6-0 de Differdange ce dimanche au Parc des sports, le F91 s'est assuré un nouveau titre de champion du Luxembourg, le troisième de rang.

Dudelange humilie Differdange et s'offre le titre de champion

Eddy RENAULD Une neuvième victoire consécutive pour les Dudelangeois.

Et de 14. Le club de la Forge du Sud a remporté ce dimanche un nouveau titre de champion du Luxembourg. Après la victoire du Progrès 6-1 sur le terrain de l'US Hostert, plus tôt dans la journée, Dino Toppmöller et ses hommes savaient que la victoire était impérative pour décrocher les lauriers.



Le message est très vite passé. Les visiteurs ont tué la rencontre en un peu plus de 20 minutes profitant des largesses de la défense differdangeoise. Stoltz plaçait le F91 aux commandes en concluant victorieusement un joli mouvement après 12 minutes de jeu. Ibrahimovic signait le break 7 minutes plus tard (0-2, 19e) avant que Stolz n'enfonce le clou à la 22e minute (0-3). Cruels pour des Differdangeois qui s'étaient montrés dangereux en début de match par Perez (une frappe repoussée des poings par Joubert) et Siebenaler. Et ce n'est pas l'exclusion de Schnell qui modifiait le scénario du match. Au contraire même. Turpel, idéalement servi par Mélisse et à la suite d'un effort personnel fixait les chiffres à 0-5 au repos (39e et 44e).



Le second acte se déroulait dans l'indifférence la plus totale. Après avoir trouvé le poteau (75e), Turpel signait le triplé profitant au passge d'une énorme erreur de Weber. Quant aux Differdangeois, ils tentaient bien de sauver l'honneur. En vain. Contrairement à la saison dernière, quand les Dudelangeois avaient été sacrés à la différence de but (+54 contre 44 aux Differdangeois) lors de l'ultime journée de compétition, les hommes du président Schumacher n'ont pas dû attendre les dernières minutes de la saison pour savourer ce sacre. A 90 minutes de l'épilogue du championnat, Joubert et les siens recevront dimanche prochain Hostert pour une rencontre de gala.



Dave Turpel s'est montré décisif à plus d'une reprise durant le second tour. Photo: Ben Majerus

Si à la trêve, les Dudelangeois accusaient 2 points de retard sur leurs rivaux du Progrès (mais avec une recontre de moins), ils ont signé une seconde partie de saison exceptionnelle avec 12 victoires en 13 rencontres (36 sur 39). Un parcours presque parfait alors que dans le même temps, les joueurs de Niederkorn alignaient 30 points.

Meilleure attaque avec 78 buts inscrits et meilleur défense avec 24 buts concédés, le F91 peut se targuer de posséder dans ses rangs le meilleur buteur de la BGL Ligue avec Dave Turpel. Le Nordiste a été un des hommes de ce titre en signant, à l'image de son équipe, un deuxième tour impressionnant. Au soir du 10 décembre 2017, le Nordiste affichait 7 buts au compteur. A une journée de la fin du championnat, il a totalise déjà 30 réalisations



A titre de comparaison, Julien Jahier (Racing) et Omar Er Rafik (Differdange), meilleurs buteurs en 2016 et 2017 ont été sacrés avec respectivement 25 et 26 buts. Depuis son arrivée au stade Jos Nosbaum, Turpel a pris de plus en plus de place dans le groupe du F91. Si au cours de sa première saison, il avait trouvé le chemin des filets à 7 reprises (2015), il s'est affirmé au fil des saison: 20 buts en 2016 et 21 la saison dernière. Avant de remporter dans une semaine le titre de meilleur buteur de la saison?

Mounir Hamzaoui pressé par Stelvio Cruz. Les Differdangeois ont fait illusion dix minutes avant de sombrer. Photo: Ben Majerus

Differdange 03 - Dudelange 0-6

Parc des sports, pelouse en bon état, arbitrage de M. Kopriwa assité de MM. Mateus Santos et Becker, 1.120 spectateurs. Mi-temps: 0-5.



Evolution du score: 0-1 Stolz (12e), 0-2 Ibrahimovic (19e), 0-3 Stolz (22e), 0-4 Turpel (39e), 0-5 Turpel (44e), 0-6 Turpel (80e).



Cartons jaunes: Bettmer (25e, discussion avec Cruz) et Caron (53e, tacle Turpel) à Differdange; Cruz (25e, discussion avec Bettmer) à Dudelange.

Carton rouge: Schnell (33e, accroche Perez à l'entrée du grand rectangle)



DIFFERDANGE: Weber, Almeida, Siebenaler (cap), Vandenbroeck, Franzoni, Bettmer (66e Amri), Fleurival, Hamzaoui, Yéyé, Caron (85e Lohei), Perez (80e Bei).

Joueurs non utilisés: Worré et Bastos.



Entraîneur: Dan Theis.



F91: Joubert (cap); Jordanov (83e Moreira), Schnell, Prempeh, Mélisse, Cruz, Pokar, Sinani (83e Er Rafik), Stolz, Irahimovic (70e Luisi), Turpel.

Joueurs non utilisés: Frising et Garos.



Entraîneur: Dino Toppmöller.