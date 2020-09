Dudelange galope, le Swift trébuche

Après trois journées, le classement en trompe-l'œil place le seul FC Wiltz au pinacle. Toutefois, avec un match de moins, le F91 poursuit également son sans-faute. L'ambitieux promu hesperangeois a quant à lui connu un premier couac face au Racing (1-2).

Jean-François COLIN Après trois journées, le classement en trompe-l'œil place le seul FC Wiltz au pinacle. Toutefois, avec un match de moins, le F91 poursuit également son sans-faute. L'ambitieux promu hesperangeois a quant à lui connu un premier couac face au Racing (1-2).

Il sera toujours facile d'argumenter qu'avec Etzella, le RM Hamm Benfica et Hostert, Wiltz n'a jusqu'ici affronté que des adversaires à sa portée. N'empêche, le club nordiste, promu cet été, a répondu présent. Grâce à son «serial buteur» Sanel Ibrahimovic (135 buts en 220 matches de BGL Ligue), le club de la Cité des Genêts présente d'ailleurs la division offensive la plus prolifique (9 buts). Le premier gros test samedi prochain (19h) contre l'Union Titus Pétange est attendu avec impatience du côté du Gétzt.

Trop vite relégué dans l'ombre des Fola, Progrès ou Swift, le F91 Dudelange répond présent. Et de quelle manière! Les hommes de Carlos Fangueiro - privés de 1re journée pour cause de covid-19 - ont épinglé tour à tour l'UT Pétange (3-0) et le Progrès (2-1 en déplacement). Et comme si cela ne suffisait pas, un troisième choc attend le F91 dimanche (16h) avec la réception du Fola au stade Jos Nosbaum.

Les hommes de Sébastien Grandjean ont fait le plein de confiance avant leur déplacement européen au FC Ararat-Armenia jeudi en Europa League. Deux doublés signés Bensi et Zachary Hadji (4-1) ont renvoyé le pauvre Strassen (lanterne rouge avec zéro point) à ses chères études. En embuscade (7 pts) derrière Wiltz, le club doyen a dépassé le Swift (6 pts) dans la hiérarchie. Le colosse hespérangeois avait les pieds d'argile contre le Racing (1-2). Un premier succès qui relance les Bleu ciel de la capitale, enfin débarrassés des cas positifs au covid-19 qui ont miné tout son mois d'août.

La Métropole du Fer arbore un large sourire ce lundi, car outre le Fola, la Jeunesse s'est elle aussi imposée. En déplacement à Rosport qui reste sur une dynamique positive, les Bianconeri ont ramené les trois points grâce à trois buts inscrits en 50 minutes. Les joueurs de la Frontière enregistrent une première victoire (2-3) susceptible de les lancer définitivement sur les bons rails.

La Jeunesse de Markus Einsiedler (à g.) a infligé sa première défaite au Victoria Rosport de Mathieu Leroux (en rouge) Photo: Yann Hellers

Dans le fond du classement, Mondorf réalise une mauvaise opération (défaite 1-3 contre le FCD03), tandis que le RM Hamm Benfica (0-0 à Pétange), Etzella et Rodange (1-1 dans leur confrontation) arrachent un petit point précieux.

Le programme de la 4e journée Vendredi à 20 heures

Jeunesse - US Mondorf Samedi à 18 heures

Racing FCUL - Victoria Rosport

UNA Strassen - Swift Hesperange Samedi à 19 heures

FC Rodange - US Hostert

FC Wiltz - Union Titus Pétange

FC Differdange 03 - Etzella Ettelbruck Dimanche à 16 heures

RM Hamm Benfica - Progrès Niederkorn

F91 Dudelange - CS Fola Esch

La quatrième journée s'étalera de vendredi à dimanche, une après-midi dominicale qui ne concernera d'ailleurs que les deux formations engagées en semaine sur la scène européenne: le Progrès en déplacement au RM Hamm Benfica, et le Fola en visite à Dudelange pour le gros choc de cette quatrième levée. Si Wiltz passera au révélateur du Titus Pétange, les débats Rodange - Hostert et Differdange - Etzella vaudront leur pesant de points en bas de classement. Du côté de la Jeunesse (contre Mondorf) et du Racing (face à Rosport), la confirmation de l'embellie est attendue.

