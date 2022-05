Le F91 a fêté son seizième titre sur la pelouse wiltzoise ce dimanche au terme d’une victoire nette et sans bavure (3-0).

Sport 2 4 min.

Football

Dudelange finit le travail, les habitués au rendez-vous européen

Christophe NADIN Le F91 a fêté son seizième titre sur la pelouse wiltzoise ce dimanche au terme d’une victoire nette et sans bavure (3-0).

Les jeux sont faits et aucune surprise n'est venue émailler le dernier chapitre du championnat de BGL Ligue. Dudelange, champion officieux depuis le week-end précédent, a transformé l’essai en s'imposant trois buts à rien à Wiltz. Carlos Fangueiro, l'entraîneur à succès qui a conduit ses «guerriers» au titre et qui a prolongé pour deux saisons dans la Forge du Sud, a mis un point d'honneur à terminer sur une victoire.

Le FC Metz relégué en Ligue 2 après sa défaite à Paris Cette nouvelle relégation de L1 en L2 est la dixième pour le club grenat.

A cinq jours de la finale de la Coupe de Luxembourg, le technicien portugais n'a pas fait souffler ses titulaires. Le FC Victoria Rosport lui en sera reconnaissant car cette victoire permet au club de la Sûre, puni par Etzella (0-3), de se maintenir directement alors que Wiltz prendra le chemin du barrage samedi prochain contre Junglinster. Hostert, lui, tentera de sauver sa peau face à Mamer dès jeudi.



16e titre pour le F91

C'est le 16e titre pour un F91 qui n'aura abandonné la première place du championnat qu'à six reprises cette saison. Bousculé par Niederkorn puis pressé par Hesperange et le Fola en fin de championnat, Dudelange s'est à chaque fois relevé pour repousser les assauts de ces prétendants. La condition physique affichée par les champions et l'état d'esprit irréprochable sont deux atouts qui auront compté dans la ligne droite finale.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

2 Kobe Cools (F91, maillot jaune) en duel avec Sanel Ibrahimovic (Wiltz). Photo: Ben Majerus

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Kobe Cools (F91, maillot jaune) en duel avec Sanel Ibrahimovic (Wiltz). Photo: Ben Majerus Le gardien de Dudelange, Lucas Fox, récupère le ballon. Photo: Ben Majerus

Le F91 retrouve la Ligue des champions qu'il avait délaissée la saison dernière pour la Conference League. Il entrera en lice au premier tour de qualification le 5 ou 6 juillet pour le match aller et une semaine plus tard pour le retour. Dudelange connaîtra son adversaire le 14 juin à Nyon.

Ce titre soulage aussi les finances d'un club qui a dû se réinventer après le départ de l’homme d'affaires Flavio Becca pour Hesperange. Il faut désormais apprendre à vivre autrement avec d'autres moyens. Convaincre les joueurs d’être plus raisonnables n'est pas simple, mais la carotte de la Ligue des champions donne une marge de manœuvre plus importante à Gerry Schintgen et son équipe pour construire l'avenir.

Le Fola tenu en échec

La mini-surprise de cet épilogue de la saison est venue du Fola tenu en échec par Mondorf (1-1). Une rencontre en marge de laquelle Sébastien Grandjean, l’entraîneur à succès du club eschois, a indiqué au club qu'il arrêtait sa mission pour raisons personnelles.

Ce match nul a pour conséquence la perte d'un rang pour le club doyen coiffé par Differdange sur le fil. Le club de la Cité du Fer s'est adjugé le derby (2-0) face au Progrès et valide au passage son retour sur la scène continentale. Comme le Fola, il disputera le premier tour qualificatif de la Conference League les 7 et 14 juillet. A moins que Dudelange ne gagne la Coupe, auquel cas il entrera en lice au deuxième tour.

Le dernier billet européen sera délivré à l'issue de la finale de la Coupe de Luxembourg vendredi entre Dudelange et le Racing. En cas de victoire dudelangeoise, c'est Hesperange, quatrième du championnat, qui héritera de ce cadeau. Si le club de la capitale l'emporte, il ira directement au deuxième tour qualificatif de la Conference League.

Tout ce beau monde se retrouvera le week-end du 7 août pour les trois coups d’une nouvelle saison.

Sur les radars - Marvin Martins a terminé la saison sur une bonne note. L'international et son club de l'Austria Vienne ont distancé Sturm Graz 4-2 lors de l'ultime journée du championnat autrichien. Un succès qui permet au club de la capitale de sécuriser une troisième place, synonyme de qualifications pour les barrages de l’Europa League la saison prochaine. - Et un trophée de plus dans l'armoire de Sébastien Thill ! Le troisième avec le Sheriff Tiraspol. Aux deux titres de champion national est venue s'ajouter la Coupe de Moldavie. Le Sheriff a battu le FC Sfintul Gheorghe en finale samedi un but à rien. L'international luxembourgeois, dont la blessure à une épaule ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir, est resté sur le banc. - L'aventure est terminée pour les U17 de Mario Mutsch aux Championnats d'Europe dont la phase finale se déroule actuellement en Israël. Les Lionceaux se sont inclinés (0-1) face à l'Italie pour leur troisième et dernier match dans ce tournoi. Ils rentrent à la maison sans point ni but inscrit mais avec le sentiment d'avoir tout donné, notamment face à l'Allemagne et l'Italie, les deux plus prestigieux adversaires. La petite verrue de cette campagne restera le premier match perdu (0-3) contre Israël. L'Allemagne et l'Italie sont qualifiées pour les quarts de finale dans ce Groupe A.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.