Le club de la Forge du Sud a dominé le Fola (2-0) dans le sommet de la 4ème journée de BGL Ligue, tandis que les Nordistes ont disposé de l'Union Titus Pétange (2-1). Le F91 compte toutefois un match de moins.

Dudelange et Wiltz poursuivent leur sans-faute

Une défense de fer (un seul but encaissé), une attaque concrète (sept buts inscrits en trois matches) et surtout trois succès convaincants face à trois grosses écuries de BGL Ligue: le F91 Dudelange sera difficile à aller chercher cette saison. Après Pétange et le Progrès, le Fola fut la troisième victime des hommes de Carlos Fangueiro ce week-end dans une savante gradation des difficultés. Cools et Cabral ont inscrit en seconde période les deux buts d'un succès (2-0) qui plonge le Fola dans la sinistrose après sa douloureuse élimination européenne en semaine à Erevan.

Neuf sur neuf donc pour Dudelange - qui doit encore disputer son débat reporté de la 1re journée face au RM Hamm Benfica -, et douze sur douze pour le FC Wiltz. Le promu surfe sur la vague de sa promotion, malgré les cinq mois d'interruption dus à la crise sanitaire. Contre une Union Titus Pétange qui ne carbure décidément plus au même régime que la saison passée, le salut (2-1) est venu de Vaccaro et Timmermans. Si les pensionnaires d'Am Pëtz parviennent maintenant même à gagner sans qu'Ibrahimovic ne secoue les filets adverses, leurs futurs adversaires ont de quoi se faire du mouron.

Lancé à la poursuite de Wiltz et Dudelange, Rosport (9 pts) s'est largement imposé (3-0) en déplacement au Racing, tandis que le Swift a encore perdu des plumes en chemin, cette fois contre Strassen (2-2). L'UNA débloquant en l'occurrence son compteur-points cette saison. C'est ainsi que les joueurs de Jeff Strasser voient revenir à leur hauteur (7 pts) la Jeunesse, qui a disposé de Mondorf (2-1) en match avancé vendredi.

A la faveur d'un large succès face à Etzella (3-0, deux buts de Buch et un de Joachim), le FC Differdange 03 (6 pts) s'est replacé dans le sillage des premières places. Enfin, le Progrès est revenu de son déplacement au Cents avec le point du match nul (0-0), un score de parité qui a également sanctionné la partie opposant Rodange à Hostert (1-1).

A peine le temps de digérer ces performances que les 16 clubs de BGL Ligue enchaînent avec une cinquième journée programmée en intégralité mercredi à 20 heures. Au menu, un nouveau choc cinq étoiles impliquant le F91 Dudelange (2e, 9 pts), en déplacement au Swift (4e, 7 pts). Le leader Wiltz (1er, 12 pts) traversera le pays pour se rendre à Rodange (11e, 3 pts), tandis que la rencontre Progrès (9e, 4 pts) - Union Titus Pétange (10e, 4 pts) opposera deux «Européens» déchus.

Le surprenant Rosport (3e, 9 pts) accueillera la lanterne rouge Strassen (16e, 1 pt) à la Party-Rent Arena. Du côté des clubs de la Métropole du Fer, le Fola (5e, 7 pts) recevra le RM Hamm Benfica (13e, 2 pts), alors que la Jeunesse (6e, 7 pts) rendra visite à Etzella (15e, 1 pt).

