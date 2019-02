L’enseignement principal de la 13e journée de Ligue 1 est que le FCD03 a confirmé sa participation aux play-offs. Le Racing continue sa moisson de victoires, Dudelange et Esch se repositionnent, Nordstad recolle à deux unités de la place de barragiste.

Dudelange et Esch se repositionnent, Nordstad continue d’y croire

Par Stéphane Guillaume



Avec sa victoire face à l’Amicale Clervaux (4-1), le FC Differdange 03 a confirmé sa participation aux play-offs. Il possède 20 points d’avance sur le cinquième à six journées de la fin de la phase classique. Quoi qu’il arrive au leader actuel, il est sûr et certain de terminer dans le top 4.



Les deux équipes étaient à parité à la pause (1-1). «Clervaux est toujours un adversaire coriace. Nous nous sommes préparés toute la semaine afin de ne pas rencontrer les mêmes difficultés que lors de notre dernier match de coupe. Nous avions le dessus pendant les dix premières minutes, mais nous étions trop inefficaces devant le but. Cela est surtout dû à une très bonne prestation du gardien clervallois. Après avoir égalisé, Clervaux a su maintenir son rythme de jeu élevé jusqu’à la fin de la première mi-temps, ce qui nous a empêchés de prendre le dessus au score», explique James Martins, co-responsable de la section futsal du FCD03.



«Notre coach a su faire les ajustements nécessaires dans les vestiaires, afin qu’on débute la deuxième partie du match directement avec un but. Cela nous a mis en confiance, et on a continué sur cet élan.»



Le portier Filipe Cardoso, ex-Braga, a fait ses grands débuts sous les couleurs differdangeoises. Avec un certain succès. «Filipe Cardoso a fait son entrée en deuxième mi-temps. Il a fait une bonne prestation et était présent lors des moments décisifs. C’est un gardien qui a un très grand potentiel, il a encore beaucoup de matches devant lui pour nous montrer tout son talent.»

L’US Esch n’a pas tergiversé face à l’Union Titus Pétange (8-2). La mise en route a toutefois été difficile car Pétange menait très tôt dans le match (1-0) et a même loupé un penalty dans la foulée. Esch a ensuite repris du poil de la bête. Il a pris l’avantage, 4-1 à la pause, et n’a plus rien lâché.



«Un match très intense et bien joué entre deux équipes équilibrées, aboutissant à un résultat de 8-2 en notre faveur. Sans dévaluer l'excellente équipe de Pétange, je pense que nos joueurs ont contrôlé le match et ont fini par être plus opportunistes grâce également à nos renforts, qui apportent des améliorations techniques et tactiques», a indiqué André Silva, le président des Eschois.

Dans un duel de mal-classés, la lanterne rouge du FC Bettendorf s’est inclinée face à l’avant-dernier, le FC Nordstad (8-11). Avec quatorze points de retard sur le premier non relégable, les carottes semblent bel et bien cuites pour Bettendorf.



Par contre, l’espoir de se maintenir en Ligue 1 est toujours bien présent dans les rangs de Nordstad. «On a réalisé une belle prestation dans une salle où il est compliqué de jouer. Les émotions étaient présentes tout au long du match. Mais notre équipe était bien préparée et a su gagner les trois points. Pour nous, c'est presque comme avoir gagné six points. Notre bataille pour le maintien continue!», estime Tiago Rodrigues, le président de Nordstad.

André Rocha (en bleu) et l'AS Sparta Dudelange ont dominé Alija Derzic et les Red Boys Aspelt. Photo: Stéphane Guillaume

Le Racing se rapproche des play-offs, Dudelange du top 4

Le Racing Luxembourg n’a pas véritablement douté face au Samba 7 Niederkorn (10-3). Le champion en titre est toujours confortablement installé à la deuxième place du classement et se rapproche tout logiquement des play-offs.

L’AS Sparta Dudelange n’avait guère le choix face aux Red Boys Aspelt, il fallait à tout prix prendre les trois points de la victoire. C’est chose faite avec une victoire 6-2. Dudelange ne compte plus que deux points de retard sur la quatrième place qualificative pour les play-offs.

Les résultats de la 13e journée de Ligue 1



AS Sparta Dudelange - Red Boys Aspelt 6-2

FC Bettendorf - FC Nordstad 8-11

Racing Luxembourg - Samba 7 Niederkorn 10-3

US Esch - Union Titus Pétange 8-2

Amicale Clervaux - FC Differdange 03 1-4

Le classement

1. FC Differdange 03 36 points

2. Racing Luxembourg 31

3. Amicale Clervaux 21

4. Red Boys Aspelt 18

5. AS Sparta Dudelange 16

6. US Esch 15

7. Samba 7 Niederkorn 14

8. Union Titus Pétange 12

9. FC Nordstad 10

10. FC Bettendorf 0

Les résultats de la 13e journée de Ligue 2



FC Wiltz 71 - All Stars Colmar-Berg 9-14

Wilwerwiltz - RAF Differdange 14-4

Miseler Léiwen Wintrange - ALSS Luxembourg 5-16

Exempt CS Fola Esch

58 Latdevils Garnich 3-0, forfait

US Esch II 3-0, forfait

Le classement de Ligue 2

1. ALSS Luxembourg 28 points

2. Wilwerwiltz 28

3. FC Wiltz 71 19

4. RAF Differdange 19

5. CS Fola Esch 18

6. US Esch II 10

7. All Stars Colmar-Berg 9

8. Miseler Léiwen Wintrange 9

9. 58 Latdevils Garnich 0