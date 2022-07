Le champion du Luxembourg a franchi l’écueil du premier tour de la Ligue des champions en distançant les Albanais du KF Tirana.

Football

Dudelange est mûr pour le deuxième tour

Christophe NADIN Le champion du Luxembourg a franchi l’écueil du premier tour de la Ligue des champions en distançant les Albanais du KF Tirana.

Dix ans que le Luxembourg attendait ça! Dudelange est parvenu à se hisser au deuxième tour de la compétition européenne la plus prestigieuse ce mardi soir en Albanie. Le club entraîné par Carlos Fangueiro a parfois dû faire le gros dos en première période mais grâce à une parfaite gestion des opérations après la pause, il a éteint le volcan local prêt à s’enflammer. Filip Bojic, d’une frappe de 20 mètres (49e) puis Dejvid Sinani d’un envoi flottant (61e) ont fait taire les supporters locaux. La réduction du score de Xhixha (2-1) à une bonne dizaine de minutes de la fin ne changea rien à la donne. Pas plus que les interminables prolongations imposées par le très bon arbitre espagnol en raison de jet d’objets sur la pelouse.



Le F91 en éclaireur, Differdange et le Fola aux aguets Dudelange tentera de montrer la voie de la qualification aux autres clubs grand-ducaux engagés sur la scène continentale cette semaine.

Un an après une expérience frustrante contre les Irlandais du FC Bohemian, Dudelange a acquis la maturité nécessaire pour négocier un virage capital pour le club. «Je suis content pour le club qui a vécu des moments difficiles. Et pour mes joueurs qui ont valorisé le travail que nous avons entrepris depuis un peu plus de trois semaines. Je ne pensais jamais que l’on en serait là aujourd’hui.»

Privé de pions aussi importants que Kevin Van den Kerkhof, Ricardo Delgado, Kobe Cools et Adel Bettaieb ces dernières semaines, Dudelange a dû agir dans l’urgence en gardant un équilibre financier qu’une qualification en Ligue des champions peut faire basculer d’un côté comme de l’autre.

Le club a dû en outre se passer des services de Mehdi Kirch, suspendu. La défense a toutefois tenu le choc avec une nouvelle prestation XXL du trident central devant lequel Charles Morren a patrouillé avec une aisance et une vista impressionnantes. Une mention particulière aussi pour un Aldin Skenderovic que l’on n’avait plus vu à ce niveau depuis des mois.

De nombreuses possibilités

Il y avait même des raisons de se montrer tatillon quant à l’étroitesse du score tant les Dudelangeois se sont créé des possibilités une fois la marque ouverte. Ce sera d’ailleurs là le principal chantier de ces prochains jours et de ses prochaines nuits. Le club doit trouver un attaquant supplémentaire pour peser davantage dans les 16 mètres. Et même peut-être deux si Nader Hassan s’en va. Le buteur du match aller est en contact avancé avec un club portugais mais Dudelange fait tout pour au moins le garder encore deux semaines.

Le Fola bafoue son football, Differdange résiste en Slovénie Une victoire, un match nul et une défaite pour l'entrée en lice des clubs luxembourgeois sur la scène continentale en ce milieu de semaine.

Car la suite n’attendra pas longtemps. Ce mercredi soir, Dudelange connaîtra le nom de son adversaire au deuxième tour. Ce seront les Roumains de Cluj ou les Arméniens de Pyunik Erevan qui s’expliqueront ce soir. Seule certitude à cette heure, le F91 se déplacera d’abord.

Qu’importe, cette qualification va soulager Dudelange financièrement. Elle ouvre aussi la porte à au moins six matches supplémentaires. Car dans le pire des cas, si le F91 est recalé au deuxième tour de la C1, il retombera en Europa League puis en Conference League en cas d’élimination. Un cheminement qu’il sera encore grand temps d’analyser une fois le verdict du deuxième tour connu.

