Dudelange en ballottage très favorable à Tallinn

Victorieux 3-1 de Nomme Kalju à l'aller, le F91 se retrouve en position de force pour accéder à nouveau au barrage de la Ligue Europa.

(DH avec tof) - Ce mardi soir, Dudelange va logiquement viser une deuxième qualification pour les barrages de la Ligue Europa sur la pelouse de la Le Coq Arena de Tallinn. Après avoir fait plier le Legia Varsovie la saison dernière, la tâche s'annonce moins ardue face à une formation estonienne qui est apparue un cran en dessous du champion du Luxembourg la semaine dernière (3-1).

Emilio Ferrera, l'entraîneur de la Forge du Sud, se garde pourtant bien de s'enflammer. «Nous ne sommes pas en sécurité. C'est un match européen et, je me répète, notre projet est tout nouveau. Nous avons besoin de chaque match pour progresser.»



Dans une ambiance qui s'annonce plutôt feutrée sur les bords de la Baltique, le technicien belge s'attend à voir son équipe être agressée dès le début de match. «Ils ont tenté le coup au match aller. Je serais étonné de les voir patienter», a commenté Ferrera qui se méfiera des coups de pied arrêtés au cours desquels le F91 a déjà encaissé six buts depuis le début de la campagne européenne.

«On va devoir travailler ça. En plus, on savait qu'ils ne marquaient quasiment que sur une phase arrêtée. Ici, c'est un deuxième voire troisième ballon qui nous coûte cher. On regarde le ballon et plus l'adversaire et on lâche le marquage. C'est un défaut à gommer», a souligné Charles Morren, le milieu de terrain venu de l'Union Saint-Gilloise.

«Je connais le problème, mais je n'en fais pas une fixation», a encore reconnu le technicien belge qui dispose d'atouts offensifs pour envisager de disputer le barrage contre les Géorgiens de Saburtalo ou les Arméniens d'Ararat.

Le cadre dudelangeois Gardiens: Kips, Moutha-Sebtaoui Joueurs de champ: Bernier, Bouchouari, Bougrine, Cabral, Cools, Delgado, Djetou, Garos, Kirch, Klapp, Lavie, Lesquoy, Mendy, Morren, Natami, Pokar, Schnell, Sinani, Skenderovic, Stolz. Absents: Bettaieb, Joubert et Luisi (blessés) .

Danel Sinani sera à nouveau un des fleurons offensifs d'Emilio Ferrera. Photo: Fernand Konnen