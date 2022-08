Battu 0-2 au Lech Poznan, Dudelange a manqué d’arguments offensifs pour prétendre jouer la phase de poules de la Conference League.

Sport 2 min.

Football

Dudelange en ballottage très défavorable

Le F91 est resté sur sa faim en Pologne. Il n'a que trop rarement donné l'impression de pouvoir forger un résultat probant et se retrouve aux portes d'une élimination européenne. Le champion du Luxembourg a subi les foudres de son adversaire lors des dix premières minutes avec notamment un poison nommé Velde. Une tête qui frôle le cadre de Fox (4e), une tentative contrée in extremis par Kirch (5e) puis un subtil décrochage à l'entrée de la surface de réparation pour récupérer un ballon relancé de la tête par Skenderovic et le propulser d'un somptueux envoi hors de portée de Fox (1-0, 6e). L'attaquant local n'a pas manqué son début de match.



Dudelange voyage sans parachute en Pologne Le F91 s’attaque au Lech Poznan pour tenter de se qualifier pour la phase de poules de la Conference League

Le plan de John Van den Brom a fonctionné à la lettre. Poznan vient de dissiper ses doutes nés d'un début de saison calamiteux et peut attendre patiemment Dudelange pour le contrer. Le F91 connaîtra un bien meilleur deuxième quart d'heure sans jamais toutefois porter le danger devant Bednarek. Preuve que les choses ne tournent pas assez bien, Carlos Fangueiro se fend d’un double changement avant la pause avec les sorties de Freire et de Gashi et les entrées de Da Cruz et de Ouassiero.

Une production offensive proche du néant

Il y aura du mieux sur le plan défensif et les boulevards apparus sur le flanc droit seront en partie résorbés. Mais cela ne solutionna pas une production offensive proche du néant ce jeudi soir avec le Brésilien Magno transparent et remplacé à 20 minutes de la fin.

Entre-temps, le Lech Poznan avait profité de l'absence de la vidéo pour inscrire un deuxième but non valable. Ishak était en position hors-jeu lorsqu'il catapulta de volée le ballon dans les buts de Fox (2-0, 66e).

C'était assez pour le champion de Pologne qui allait gérer une fin de match qui voyait Dudelange s'enhardir un peu plus, mais le tir de Hadji était arrêté sans problème par Bednarek, la frappe d'Agovic passait à côté comme le coup franc de la dernière chance frappé par Kirch suite à une faute synonyme d’exclusion pour Milic.

Fangueiro a encore introduit du sang neuf en fin de match avec les jeunes du centre de formation, mais l’absence d’un attaquant de métier au profil différent de ceux d'Hadji ou de Magno se fait cruellement ressentir quand les choses ne tournent pas devant le but adverse.

Il reste une semaine au staff dudelangeois pour inventer quelque chose pour faire douter des Polonais qui sont apparus moins forts que les Suédois de Malmö mais qui ont bien géré leurs temps forts et leurs temps faibles.

Lech Poznan - Dudelange 2-0 (1-0) Lech Poznan: Bednarek, Pereira, Pingot, A. Milic, Rebocha, Skoras (90e Douglas), Karlström (61e Kvekveskiri), Murawski, Velde (67e Tsitaishvili), Amaral (61e Marchwinski), Ishak (68e Szymczak). Dudelange: Fox, Gashi (38e Ouassiero), Skenderovic, Diouf, Morren, Kirch, Freire (38e Da Cruz), Sinani (72e Agovic), Bojic, Hadji (90e P. Mendes), Magno (72e Ninte). Buts: 1-0 Velde (6e), 2-0 Ishak (66e) Cartons jaunes: Diouf et Da Cruz (Dudelange) Carton rouge: Milic (88e) au Lech Poznan Arbitre: M. Lukjancukas (LIT)

