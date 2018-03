En match avancé de la 17e journée, Dudelange s’est sorti, très difficilement, du piège tendu par le FC Rodange.

Dudelange émerge à la 93e minute

En s'imposant 2-1 à Rodange, Dudelange a ramené trois points très importants ce samedi lors de la 17e journée en BGL Ligue.

Par Vincent Lommel

En match avancé de la 17e journée, Dudelange s’est sorti, très difficilement, du piège tendu par le FC Rodange. Le réserviste rodangeois Luca Alverdi avait répliqué (88e) au but inscrit par Dave Turpel (66e). Un autre réserviste, le Dudelangeois Nikolaos Dobros, offrait les trois points à ses couleurs dans les extra time (90+3). Une victoire 2-1 acquise dans la douleur.

Le match. À sens unique. Entre le promu rodangeois à la bagarre pour reconduire son bail en BGL Ligue et le champion dudelangeois en titre, le duel allait être disproportionné. Il le fut samedi après-midi. Sans aucune fioriture mais avec un bloc solide, le FCR a fait le gros dos, chassant le ballon plus souvent qu’à son tour et concédant plusieurs franches occasions sans « céder ». Le F91, appelons un chat un chat, aurait largement mérité d’inscrire un but en première mi-temps. La première de ses quatre opportunités intervenait à la neuvième minute. Une remise en cloche de Pokar servait la cause d’Ibrahimovic en position hors jeu selon les Rodangeois : H. Ramdedovic, revenu dare-dare, dégageait la frappe à même la ligne fatidique. Ensuite ce fut au tour de Clayton (23e) de mettre le feu. Le gardien Goedert repoussa des poings l’envoi. Au passage, Tape (26e) se chargea du premier tir (cadré) des siens. Sans aucun danger pour Joubert. Le F91 remit une couche avant le repos. Un centre millimétré de Sinani (32e) était repris par Turpel. La reprise de la tête termina sa course sur le haut de la barre transversale. Pour clore un premier acte à sens unique, Sinani buttait sur Goedert attentif (41e) avant de voir sa tentative heurter le poteau (42e).

Alverdi réplique mais Dobros n’en a cure

0-0, voilà un score qui ne faisait pas les affaires du F91. Les quarante-cinq dernières minutes devaient être fructueuses. C’était sans tenir compte de la farouche envie sudiste de conserver le point de départ. Et plus si affinités. De Sousa Neves (48e) et Boulahfari (59e) la traduisent à merveille. Le dernier rempart Joubert répond présent. Rodange ose davantage… avant de se faire « cueillir » par l’inévitable Turpel (0-1, 66e). L’ouverture du score, mine de rien, décupla sa volonté de ne rien lâcher, de continuer à croire à un résultat positif. Il prit des risques lors du dernier quart d’heure et fut récompensé de ses louables efforts à la 88e minute. Une volée d’Alverdi lui offrait un point devenu inespéré (1-1, 88e). Le remplaçant Dobros, dans les arrêts de jeu, d’une frappe de biais côté gauche dans le rectangle surprenait tout son monde (1-2, 90+3). Cruel pour les uns, satisfaisant pour les autres.

La note: 13/20. Sans Stolz, Er Rafik et Laurienté, Dudelange a fait le job au stade Jos. Philippart. Un match marqué de son empreinte au détriment d’un adversaire qui ne devait plus exister au repos mais, à y regarder de près, qui n’a jamais eu peur de lui mettre des bâtons dans les roues. Rodange pensait obtenir la récompense de son dur labeur à deux minutes du coup de sifflet final. Il n’en fut rien.

Le fait du match: Âgé de 24 ans, l’Allemand Niko Dobros n’a pas la vie facile depuis son arrivée à Dudelange. Remplaçant face à Rodange, il est monté au jeu (64e) à la place de Pokar. Une montée au jeu discrète mais heureuse. Son but, celui de la victoire, d’un tir croisé doit lui faire un bien fou au moral.

L'homme du match: Danel Sinani. Il a touché une nombre invraisemblable de ballons, toujours avec le souci d’en faire un bon usage, de surprendre, de déstabiliser l’adversaire. Remplacé par Cruz (75e) pour apporter du poids en milieu de terrain. On peut aussi citer Dobros.

FC Rodange - F91 Dudelange 1-2

Stade Jos. Philippart, bonne pelouse , arbitrage de M. Sabotic assisté de MM. Mateus Santos et M. Biever, 250 spectateurs. Mi-temps : 0-0.

Evolution du score: 0-1 Turpel (66e), 1-1 Alverdi (88e), 1-2 Dobros (90+3)

Corners: Rodange 3 (1+2) ; Dudelange 4 (2+2).

Cartons jaunes : Tape (39e, pied en avant sur Soumaré), Makasso (66e, retient Sinani) pour Rodange ; Dobros (69e, anti-jeu), Turpel (82e, faute par derrière sur Diakhaby) pour Dudelange.

RODANGE: Goedert; Monteiro Gomes (32e Planel), Dog (cap.), H. Ramdedovic, Diakhaby; Makasso, Tape, Yao, Boulahfari, De Sousa Neves (cap., 75e Alverdi)); El Guerrab (70e A. Ramdedovic).

Joueurs non utilisés: Kolp et Monteiro Domingos.

Entraîneur: Micarelli.

DUDELANGE : Joubert (cap.) ; De Sousa Neves, Malget, Prempeh, Jordanov ; Garos, Sinani (78e Cruz), Pokar (64e Dobros), Soumaré ; Ibrahimovic (46e Muratovic), Turpel.

Joueurs non utilisés: Frising et A. Luisi.

Entraîneur: Dino Toppmöller

Ils ont dit

Henid Ramdedovic (Rodange): « Au début de rencontre, nous avions en tête le 7-0 subi au match aller. Le souhait était de limiter la casse. Au fur et à mesure de l’avancée du match, on a pris confiance, surtout en deuxième mi-temps. En dépit de l’ouverture tardive du score par Turpel, nous avons continué à y croire et n’avons rien lâché. Quand tu es en bas du classement, tu as la malchance et c’est typiquement le cas avec ce but encaissé dans les arrêts de jeu. Il n’y a rien à reprocher au groupe. On doit battre l’US Esch mercredi. »

Dave Turpel (F91): « OK, on s’en tire à bon compte suite à cette victoire décrochée en toute toute fin de match. D’un autre côté, la chance n’était pas à nos côtés en première mi-temps avec mon heading sur la barre transversale et le tir de Danel (Sinani) sur le poteau. On a laissé Rodange dans la rencontre car, à 1-0, on s’est arrêté de jouer. Nous avons reculé et je ne sais pas pourquoi ? Face à Rodange et comme ce fut le cas contre Mondorf dimanche dernier, la victoire est au bout du chemin. Ce six sur six est idéal pour la confiance. »