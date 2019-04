Le Progrès a concédé sa première défaite de la saison à domicile face au leader dudelangeois ce samedi (0-2). Niederkorn (5e) est désormais dépassé par Differdange vainqueur à Rosport (1-0) alors que la Jeunesse a fait match nul (1-1) avec Pétange.

Dudelange écarte le Progrés, la Jeunesse accrochée

Ce sont avec des compositions quasiment identiques au week-end dernier que le Progrès et Dudelange débutaient la rencontre. Côté niederkornois, Etshimi avait cédé son poste en attaque à Karapetian, alors que Couturier était mis au repos par Dino Toppmöller.

Tout au long de la première période, les défenses ont pris le pas sur les attaquants, mais il a suffi que Dudelange perce le flanc droit de la défense niederkornoise pour que le champion en titre ouvre le score. Jordanov était à l'initiative de l'action, Ibrahimovic centrait et Pokar, du plat du gauche, trompait Flauss (40e).

Après une bonne entame de match des locaux, le F91 s'était montré le plus pressant, notamment par Turpel qui pesait sur l'arrière-garde locale. Dudelange avait auparavant réclamé un penalty pour une main supposée de Ferino (23e) et dû remplacer Kenia, touché au genou gauche, par Stumpf (28e). Ce dernier subtilisait le ballon à Vogel pour servir Turpel, mais Flauss sauvait les meubles (43e).

Mario Pokar inscrit le premier but dudelangeois avant la mi-temps. Photo: Yann Hellers

Si Joubert n'avait dû intervenir que sur une frappe lointaine de Muratovic (33e), en première période, l'ancien portier international devait s'employer par trois fois dès la reprise suite à des essais de De Almeida et Françoise, sur la même action (48e), puis sur une tentative de Karapetian (53e). Les Niederkornois étaient enfin dignes du choc.

Niederkorn jouait le tout pour le tout avec les entrées de Teles et de Hall, pour son jeu de tête. Mais dans les situations chaudes, le F91 peut toujours compter sur Joubert, son dernier rempart. A près de 40 ans, il démontrait qu'il était encore le n°1 au pays. Il sortait, d'une claquette de toute beauté, un coup de tête de Karapetian qui filait sous la barre suite à un coup franc de Thill (80e).

Niederkorn avait laissé passer sa chance. En toute fin de match, le F91 doublait même la mise. Jordanov centrait pour Turpel, Flauss repoussait le tir de ce dernier, mais Kruska, qui venait tout juste de rentrer ne lassait pas passer l'aubaine.



Au classement, le Progrès fait la mauvaise affaire et recul à la cinquième place, derrière Differdange, alors que le Racing est dans son dos à un point.



A présent les Dudelangeois, invaincus depuis 14 matches, vont se coltiner tous les mal-classés pour leurs cinq dernières sorties en championnat: Rumelange, Etzella, Rosport, Hostert et le RM Hamm Benfica. Un programme dont se méfie pourtant Stelvio Cruz. «C'est même parfois plus difficile de jouer contre des formations qui sont dans la zone rouge», nous avait-il indiqué au cours de la semaine.

Dave Turpel a pesé sur la défense du Progrès. Photio: Yann Hellers

Progrès - Dudelange 0-2



Stade Jos Haupert, bonne pelouse, arbitrage de M. Torres, Da Costa et Hanse, 1.4996 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

Evolution du score: 0-1 Pokar (40e), 0-2 Kruska (90+1).



Corners: Progrès 2 (1+1); Dudelange 9 (4+5).

Cartons jaunes: Karayer (56e, faute sur Turpel) et Vogel (59e, faute sur Sinani) pour le Progrès; Jordanov (80e, faute sur De Almeida).



PROGRÈS (4-1-4-4): Flauss; Martins (82e Hall), Ferino, Karayer, Gobron; Vogel (79e Teles); De Almeida, Muratovic, Thill (cap.), Françoise (72e Kerger); Karapetian.

Joueurs non utilisés: Schinker; Ramdedovic.

Absents: Matias (suspendu, Bastos, Schneider (blessés), Coelho, Etshimi, Ikene, Mutsch et Soares (choix de l'entraîneur).

Entraîneur: Cyril Serredszum.



DUDELANGE (4-4-2): Joubert (cap.); Jordanov, Malget, Prempeh, El Hriti; Kenia (32e Stumpf puis 81e Schnell), Cruz, Pokar, Sinani; Ibrahimovic (90e Kruska), Turpel.

Joueurs non utilisés: Esposito; De Sousa.

Absents: Bakar, Frising, Jensen, Mélisse, Stolz (blessés), Bonnefoi, Agovic, Benzouien, Couturier, Delgado, Kakoko, Perez, Skenderovic et Yéyé (choix de l'entraîneur).

Entraîneur: Dino Toppmöller.



Le Racing fait tomber Strassen



En attendant le résultat du Fola à Ettelbruck, les Eschois de la Jeunesse ont dû partager l'enjeu avec l'Union Titus Pétange (1-1).



Les Eschois, entraînés désormais par Sébastien Grandjean, se sont faits surprendre en début de match quand Carnevalli a repris victorieusement un coup franc de Bojic (7e). C'est aussi sur coup de pied arrêté, un corner de Deidda, que N‘Diaye a rétabli l'équilibre (43e). L'UTP a terminée le match à dix, après le carton jaune-rouge de Held (73e), mais la Jeunesse.



Strassen passait à nouveau un test intéressant après celui victorieusement négocié face à Pétange le week-end passé (2-0). En déplacement au stade Achille Hammerel, la formation de Manuel Correia, à l'image de beaucoup d'équipe en déplacement ce samedi, a ouvert le score par l'intermédiaire de Jager (18e). Le Racing a refait son retard et pris l'avantage en dix minutes par Nakache (26e) et Mboup (36e).



Les joueurs de la capitale ont définitivement fait pencher la balance en leur faveur après un but contre son camp de Mastrangelo (83e) et un nouveau but de Nakache (86e) pour porter le score à 4-1.



Après dix matches sans défaite (0-2 à Niederkorn, le 3 novembre 2018), l'UNA chute et recule aussi au classement (7e).



Toujours dans le cadre de la course à l'Europe, Differdange se déplaçait chez une équipe de Rosport qui a dernièrement pris six points face à ses concurrents directs dans la lutte pour le maintien, contre Hostert (2-0) et face au RM Hamm Benfica (3-1). Il a suffi d'un but de Deruffe en début de match (8e) pour plier l'affaire.

En bas de classement, c'est Hostert qui a fait la bonne affaire grâce à Corenthyn Lavie. Photo: Christian Kemp

Hostert prend de l'avance



Rassurée par son dernier succès contre Niederkorn (1-0), c'est une équipe de Mondorf conquérante qui s'est présentée sur la pelouse de Rumelange, un club qui va tenter de sauver ce qui peut l'être encore. L'honneur tout au mieux. Sven Loscheider a jeté l'éponge à l'issue de la claque reçue au stade Emile Mayrisch (0-7) et c'est le président Gérard Jeitz qui a retrouvé un banc de touche qu'il avait quitté voici près de neuf ans.



Pour sa première, le président-entraîneur a dû composer sans Sahin, son meilleur buteur (9 réalisations). Un trop lourd handicap d'autant plus que sa formation s'est offert le luxe de manquer un penalty par l'intermédiaire de Diallo (28e). En détournant la frappe de l'attaquant français, Özccan a permis aux Mondorfois de conserver l'avantage offert par Scanzano (10e). Depuis qu'il a resigné, l'ancien du Swift est sur un nuage. Celui qui a doublé la mise pour son équipe portant ainsi son total à sept buts.



Lusamba a, lui, réussi son penalty (1-2, 73e), mais Soares a fixé les chiffres à 1-3 (80e).



Dans le bas de classement, c'est avec trois points d'avance que Hostert (12e) recevait le RM Hamm Benfica de Pedro Resende. L'équipe de Henri Bossi est maintenant six points devant les Aigles après leur succès, une victoire signée Lavie (65e), ça ne s'invente pas.



Marc Pleimling intervient devant Bertino Cabral et sauve l'USH. Photo: Christian Kemp

Les résultats



Hostert - RM Hamm Benfica 1-0



Racing - Strassen 4-1



Rosport - Differdange 0-1



Rumelange - Mondorf 1-3



Jeunesse - Union Titus Pétange 1-1



Progrès - Dudelange 0-2



Etzella - Fola ce soir



Le classement à compléter



1. Dudelange 46 points;

2. Fola (-1) 39;

3. Jeunesse 38;

4. Differdange 36;

5. Progrès 34;

6. Racing 33;



7. Strassen 33;

8. Union Titus Pétange 33



9. Mondorf 27;

10. Rosport 24;

11. Etzella (-1) 21;

12. Hostert 21;

13. RM Hamm Benfica 15;

14. Rumelange 12.

La suite du programme

Demi-finales de la Coupe de Luxembourg

Mercredi à 20h

Progrès Niederkorn - F91 Dudelange

Union Mertert-Wasserbillig - Etzella Ettelbruck

22e journée de BGL Ligue



Vendredi à 20h:

Union Titus Pétange - Racing

Samedi à 17h30:



Fola - Rosport

Dimanche à 16h:

Dudelange - Rumelange

RM Hamm Benfica - Jeunesse



Mondorf - Etzella



Dimanche à 18h30:



Strassen - Progrès

Differdange - Hostert