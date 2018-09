Le F91 tient sa première victoire à domicile et poursuit sa remontée au classement. Le champion en titre a distancé le Titus Pétange (6-1) après avoir douté une mi-temps. Peu convaincante lors de ses deux dernières sorties, la Jeunesse a montré qui était la patronne.

Dudelange doute puis déroule, la Jeunesse réaffirme son autorité

Christophe NADIN Le F91 tient sa première victoire à domicile et poursuit sa remontée au classement. Le champion en titre a distancé le Titus Pétange (6-1) après avoir douté une mi-temps. Peu convaincante lors de ses deux dernières sorties, la Jeunesse a montré qui était la patronne.

Dudelange s'est compliqué la vie pour son troisième match de la saison à domicile. Battu deux fois, le champion en titre a presque douté une mi-temps face au Titus Pétange. Mené peu avant la dixième minute sur une grossière erreur de Frising qui a voulu dribbler Bojic, le champion en titre a ensuite complètement déjoué.



Pokar, à la place de Stelvio et Jensen, positionné dans le couloir gauche d'habitude occupé par Couturier, n'ont pas tenu la comparaison au cours d'une course poursuite brouillonne. Le F91 s'est escrimé à passer par la gauche, mais les centres de Mélisse n'ont jamais trouvé preneur.



Le Titus Pétange avait musclé son entrejeu pour couper tous les angles. Le stratagème a duré quarante petites minutes, mais c'est là aussi une erreur de gardien qui allait donner une autre orientation à la rencontre. Chopin manquait sa sortie sur un centre venu de la droite. Pokar armait une frappe aux 16m qui s'écrasait sur les avant-bras de Carnevalli. M. Krueger désignait le point de penalty et Turpel offrait un bol d'oxygène à ses couleurs.

Le F91 a dû encore patienter vingt petites minutes pour être soulagé. Sinani s'appuyait sur Ibrahimovic pour placer son pied gauche magique. Une frappe croisée qui ne laissait aucune chance à Chopin (2-1). Ibrahimovic et Kenia manquaient le break dans la foulée. C'est Turpel qui rassurait définitivement le champion en reprenant un centre de Malget dans le plafond du but visiteur.

Ibrahimovic soignait ses statistiques en poussant dans le but un nouveau centre de Malget avant de placer une tête gagnante sur un corner de Pokar. Le mot de la fin revenait à l'Allemand qui ponctuait ce récital offensif. Dudelange est lancé!

Differdange en deux temps



Differdange a repris sa marche en avant après sa défaite dans le derby. Les hommes d'Arno Bonvini ont opéré en deux temps face à Rumelange. Franzoni a inscrit le premier but de cette journée après à peine trois minutes puis Deruffe (73e) et Muratovic (83e) faisaient passer les chiffres à 3-0. Dans une fin de match complètement folle, Sahin ramenait ses couleurs à 2-3 en inscrivant deux buts en trois buts dont le dernier sur penalty.



Rosport a lui brisé l'élan de l'US Hostert qui restait sur trois victoires. Le Victoria s'en est remis à son homme providentiel, Biedermann, pour céder la lanterne rouge à l'USR. Enfin, le RM Hamm Benfica n'y arrive toujours pas à domicile. Les Aigles ont dû se contenter d'un point contre Etzella. Jarecki a répondu à Souto.



Paulo Arantes et Jakub Jarecki en duel. Le Hammois prend l'avantage sur cette action. Photo: Michel Dell’Aiera

Le Racing suit la cadence

Le Racing et la Jeunesse se sont alignés sur le tempo de Differdange. Le club de la capitale a profité de l'exclusion du Mondorfois Cabral pour inscrire le premier but et poser les jalons d'une victoire plus nette dans les chiffres. Florik Shala s'est offert un triplé. Le Racing est prêt pour le choc de dimanche prochain face à Dudelange.

Enfin, la Jeunesse a dissipé ses doutes nés d'une victoire étriquée en Coupe à Berbourg qui succédait à un premier genou posé par terre en championnat contre Rosport. Les Bianconeri ont inscrit deux buts par mi-temps pour terrasser Strassen (0-4). Ils s'étaient même permis le luxe de manquer un premier penalty. Ndiaye a ouvert son compteur, Luisi et Pedro ont aussi apporté leur écot offensif à la cinquième victoire de la saison de la Vieille Dame.

Toni Luisi fausse compagnie à Gautier Bernardelli. La Jeunesse a rapidement semé Strassen. Photo: Michel Dell'Aiera

Le match au sommet de cette septième journée mettra aux prises le Fola au Progrès ce lundi à 20h au stade Emile Mayrisch.

Dudelange - Titus Pétange 6-1



Stade Jos Nosbaum, pelouse en bon état, arbitrage de M. Krueger assisté par MM. Ries et Ludovicy, 503 spectateurs. Mi-temps: 1-1.



Evolution du score: 0-1 Bojic (9e), 1-1 Turpel (45+2 s.p.), 2-1 Sinani (64e), 3-1 Turpel (72e), 4-1 Ibrahimovic (78e), 5-1 Ibrahimovic (81e), 6-1 Pokar (85e).



Corners: 7 (6+1) pour Dudelange; 2 (1+1) pour Titus Pétange.

Cartons jaunes: Jensen (60e, s'accroche au maillot de Bojic) à Dudelange; Carnevalli (45+1, stoppe le ballon de l'avant-bras sur une frappe de Pokar) au Titus Pétange.



DUDELANGE: Frising; Malget, Schnell (cap.), Prempeh, Mélisse; Stolz (46e Ibrahimovic), Kruska, Pokar, Jensen (64e Kenia); Sinani (76e Couturier), Turpel.

Joueurs non-alignés: Esposito et Agovic.

Entraîneur: Dino Toppmöller

TITUS PETANGE: Chopin; Zinga (73e Gashi), Da Mata, Carnevalli, Ribeiro; Abreu, Kettenmeyer (25e Schwitz), Silaj (cap.), Hamzaoui, Dzanic (61e Avdusinovic); Bojic.

Joueurs non-alignés: Amodio et Teixeira.

Entraîneur: Baltemar Brito.



Les résultats

Dudelange - Titus Pétange 6-1



RM Hamm Benfica - Etzella 1-1



Hostert - Rosport 0-3



Differdange - Rumelange 3-2



Mondorf - Racing 0-3



Strassen - Jeunesse 0-4



Lundi à 20h

Fola - Progrès

Le classement

Huitième journée

Samedi 7 octobre à 16h

Titus Pétange - Strassen



Samedi 7 octobre à 18h

Progrès - Mondorf

Etzella - Differdange



Dimanche 8 octobre à 16h

Rosport - RM Hamm Benfica

Jeunesse - Hostert

Rumelange - Fola

Dimanche 8 octobre à 18h

Racing - Dudelange