Le F91 a fait le nécessaire pour écarter l'US Esch (4-0) mais devra encore attendre avant de se parer d'une quatorzième couronne nationale. La faute au Progrès qui s'est imposé 5-2 sur la pelouse du Victoria. Le Fola et la Jeunesse gardent le rythme.

Dudelange devra encore patienter pour le titre

Didier HIEGEL

A trois journées du terme du championnat, Dudelange avait ce dimanche l'occasion de remporter son quatorzième titre de champion (le 12e pour Jonathan Joubert), son troisième sacre d'affilée, à condition de s'imposer contre l'US Esch et que dans le même temps le Progrès ne batte pas Rosport sur sa pelouse. Les conditions optimales ont été réunies une grosse trentaine de minutes, le temps pour Turpel d'inscrire le 26e but de sa saison alors que Niederkorn était d'abord mené à la marque (Weirich 5e) et tenu en échec jusqu'à la 47e minute sur le terrain du Camping.

Dans la bataille pour le titre de meilleur buteur que se livre l'attaquant dudelangeois et Karapetian, l'ex-international arménien n'a pas abdiqué. Auteur de l'égalisation à Rosport (22e), il a réussi le doublé face à son ancien club au retour des vestiaires. Ramdedovic, en trouvant la faille dans la foulée (49e), a évité au Jaune et Noir de suer à grosses gouttes et de croire encore au miracle. Françoise a inscrit le 1-4 (64e), Lascak a réduit le score à 2-4 (77e)... et Karapetian s'est offert un triplé.



Un miracle qui ne tient qu'à un fil puisque le F91 a conservé ses cinq points d'avance à 180 minutes et des poussières du terminus du championnat. Face à la lanterne rouge déjà condamnée et dont l'objectif de Paulo Martins - qui assure l'intérim après le départ de Pedro Resende - était «de ne pas prendre une fessée comme au Fola (0-9) et d'essayer de prendre un peu de plaisir», le champion en titre n'a pas eu à forcer son talent. Nanti du but de Turpel, dès la 10e minute suite à un bon travail d'Ibrahimovic, il a évolué à un rythme de sénateur tout au long de la première période. Mélisse, en fracassant le poteau de Lopes, a sonné le réveil juste avant la rentrée aux vestiaires. Jamais ridicule dans le jeu, parfois dangereux (frappe cadrée de Rani à la 50e), le promu eschois a définitivement rendu les armes en huit minutes. Le temps pour Pokar d'ajuster son corner sur la tête de Stolz (51e), de Sinani de profiter d'un contre dans la surface (3-0, 59e) avant d'offrir un nouveau but à Turpel (85e).

L'incroyable retour de Rodange



L'US Esch est déjà en Promotion d'Honneur, mais la lutte pour le maintien fait toujours rage. Incapable d'engranger trois points depuis le 15 octobre 2017 (contre la Jeunesse 3-1), le Victoria occupe désormais la place de barragiste. Rosport est moins bien loti que Rodange qui a été tout près de concéder sa onzième défaite de la saison contre une formation du Racing à qui la Coupe a donné des ailes. C'était sans compter sur un incroyable retournement de situation et deux buts d'Alverdi et A. Ramdedovic aux 69e et 93e minutes. Score final 2-2 !



Le club de la capitale est sixième, quatre points derrière Differdange qui a été tenu en échec par Hostert vendredi (2-2). Le FCD03 a laissé ses rivaux eschois s'échapper. La Jeunesse n'a pas fait de détail face à Strassen (4-0). Le Fola, toujours troisième, s'est imposé 5-2 au Cents avec un doublé de Hadji. Le RM Hamm Benfica continue ainsi sa descente vers la zone rouge, mais dispose de quatre points d'avance sur l'UNA (11e).

Dans un match sans véritable enjeu, Mondorf a battu l'Union Titus Pétange 4-3.



Les résultats de la 24e journée

Joué vendredi



Differdange - Hostert 2-2



Joués dimanche



Dudelange - US Esch 4-0

Jeunesse - Strassen 4-0

RM Hamm Benfica - Fola 2-5

Rosport -Progrès 2-5

Mondorf - Titus Pétange 4-3

Rodange - Racing 2-2

La suite du programme

Coupe de Luxembourg

Demi-finales ce mercredi à 19h30:



Wiltz - Hostert



Racing - Differdange

25e journée de BGL Ligue

Vendredi à 20h:

US Esch - Mondorf



Dimanche à 16h:

Racing - Rosport

Fola - Rodange

Hostert - Progrès

Titus Pétange - Jeunesse

Dimanche à 18h:



Strassen - RM Hamm Benfica

Dimanche à 18h30:

Differdange - Dudelange