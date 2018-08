Dudelange aux portes de la phase de poules de l'Europa League!

Sensationnel F91! Le champion national s'est offert une nouvelle performance XXL pour distancer le CFR Cluj 2-0 avec des buts de Turpel et Sinani en match aller du barrage de l'Europe League. Dudelange est à 90 minutes d'un exploit historique!

Christophe NADIN Sensationnel F91! Le champion national s'est offert une nouvelle performance XXL pour distancer le CFR Cluj 2-0 avec des buts de Turpel et Sinani en match aller du barrage de l'Europe League. Dudelange est à 90 minutes d'un exploit historique!

Le match. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas la mer à Cluj que le club local n'aime pas les vagues. Les quelques ondulations qui ont poussé Dudelange à l'assaut du but adverse n'ont pas plu aux Roumains dans ce match aller du barrage. Elles ont provoqué un vent de panique plutôt rare chez une équipe d'un tel calibre.

Ce ne fut pas monnaie courante mais les incursions dudelangeoises ont reflété une volonté de faire le jeu et de mettre sous pression un adversaire qui ne demandait pas grand-chose d'autre. Cluj était venu pour contrer avec ses joueurs vifs et plutôt à l'aise techniquement. La volée de Culio (6e) fut l'un des rares dangers sur le but de Joubert en première mi-temps.



En face, les attractions de la Schuberfouer ont aimanté les Dudelangeois à l'approche du quart d'heure avec coup sur coup une frappe contrée de Stolz suite à une action amorcée par Malget et poursuivie par Turpel (12e) puis encore une fois une tentative de l'Allemand sur un centre d'El Hriti dans la minute suivante.



Cluj ne brisait pas sa coquille pour autant. Le CFR guettait l'erreur de Dudelange, notamment sur ses nombreuses relances propres dans les pieds. Pas question de balancer à l'ancienne. Dino Toppmöller n'apprécie pas.



C'est Turpel qui sonna la seconde charge sérieuse à l'approche de la demi-heure avec une percée dont il a le secret ponctuée par une frappe non cadrée. Le champion de Roumanie relevait bien la tête dans le troisième quart d'heure. Sans se montrer dangereux pour autant.



Joubert au tapis, Dudelange au paradis



La seconde période prenait rapidement un air de tragédie avec le télescopage entre Manea et Joubert. Le gardien dudelangeois restait au sol et l'arbitre suédois adressait un carton jaune au latéral roumain.



Cluj n'avait pas attendu cet incident pour mettre davantage de pression devant le but local. Ce qui n'empêchait pas Turpel d'être à la retombée d'un ballon aux 16 mètres pour frapper sur le gardien. A peine chaud, Frising brillait sur une reprise à bout portant d'Omrani (56e).

La partie était plus équilibrée, plus débridée aussi. Elle devenait carrément passionnante lorsque Turpel faisait se soulever tous les supporters dudelangeois à moins de 25 minutes de la fin. L'attaquant international poussait dans le but un ballon que Couturier n'était pas parvenu à exploiter seul devant Arlauskis (1-0, 67e).

Un avantage qui obligeait les Roumains à vraiment se découvrir. Il y avait du K-O dans l'air et le direct du gauche était infligé par Sinani sur un coup franc obtenu par Cruz fauché par Hoban à 25 mètres du but. La frappe du gauche de l'international rasait le poteau de Arlauskis pour donner un avantage de deux buts à Dudelange.



Sonné, le champion de Roumanie n'a jamais refait surface dans une fin de match bien maîtrisée par Dudelange.



Rien n'est fait, mais le F91 a fait un peu plus que la moitié du chemin pour accéder à la phase de poule de l'Europa League. Un rêve encore fou il y a quelques semaines.

Le fait du match. Pour la première fois depuis le début de la campagne européenne, Dudelange n'a pas encaissé. Paradoxal face à un adversaire que l'on disait plus fort que le Legia. Le calme olympien derrière fut impressionnant de bout en bout.



Clément Couturier a manqué le premier but mais Dave Turpel a bien suivi pour porter le F91 aux commandes. Photo: kuva

F91 Dudelange - CFR Cluj 2-0

Stade Josy Barthel, pelouse en excellent état, arbitrage de M. Ekberg (SUE) assisté par MM. Culum et Hallberg, 2.556 spectateurs. Mi-temps: 0-0.



Evolution du score: 1-0 Turpel (67e), 2-0 Sinani (80e).



Corners: 8 (5+3) pour Dudelange; 6 (3+3) pour Cluj.



Cartons jaunes: Kruska (35e, faute sur Males) à Dudelange, Manea (48e, contact avec Joubert), Bordeianu (58e, arrête Stolz), Hoban (79e, tacle par derrière sur Cruz) et De Luca (90+3) à Cluj.



F91 DUDELANGE: Joubert (cap.) (54e Frising); Malget, Schnell, Prempeh, El Hriti; Stolz, Kruska, Cruz, Couturier (88e Mélisse); Turpel, Stumpf (65e Sinani).

Joueurs non-alignés: Bisevac, Pokar, Jensen et Perez.

Entraîneur: Dino Toppmöller.

CFR CLUJ: Arlauskis; Manea, Vinicius, Muresan, Camora (cap.); Culio (10e Males), Bordeianu (70e De Luca), Hoban; Omrani, Tucudean, Paun (61e Mailat).

Joueurs non-alignés: Fernandez, Lang, Ionita et Peteleu.

Entraîneur: Tonio Conceiçao.

ILS ONT DIT

Dino Toppmöller: «C'est comme dans un film mais je savais qu'on avait de la qualité dans l'équipe. On peut jouer à ce niveau. On a manqué un peu de confiance en première mi-temps. Ce fut nettement meilleur en deuxième. On a surtout marqué aux bons moments.»

David Turpel: «C'est seulement le premier pas. On voulait absolument ne pas encaisser de buts et on savait qu'on hériterait d'occasions.»