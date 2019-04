L'ultime journée de la phase classique a livré les derniers verdicts: le FCD03, le Racing, Clervaux et Dudelange disputeront les play-offs alors que dans le bas du classement, les Pétangeois accompagnent Bettendorf en Ligue 2.

Dudelange aux play-offs, le Titus Pétange file en Ligue 2

Nordstad et le RAF disputeront les barragistes, Wiltz en Ligue 1

L'ultime journée de la phase classique a livré les derniers verdicts: le FCD03, le Racing, Clervaux et Dudelange disputeront les play-offs alors que dans le bas du classement, les Pétangeois accompagnent Bettendorf en Ligue 2.

Par Stéphane Guillaume

Dans le duel Union Titus Pétange - Sparta où les deux formations jouaient leur avenir, la balle a tourné en faveur des Dudelangeois (2-6) qui ont assuré leur quatrième place, synonyme de participation aux play-offs. En demi-finale, le Sparta défiera le leader Differdange 03. En revanche pour l'Union Titus Pétange, c'est la soupe à la grimace. Alors que le club ambitionnait de jouer le top 4, c'est la Ligue 2 qui se profile à l'horizon.



«Je prends l’entière responsabilité de ce qu’il s’est passé cette saison», affirme Rui Pedro Reis. «C'était une saison assez difficile, on a eu pas mal de soucis à gérer. Des joueurs sont partis à la trêve, il a fallu aussi trouver une solution après la suspension des joueurs suite au match du Racing. Après chaque match perdu, la confiance disparaissait. Pourtant, nous avons réalisé un bon match face à Dudelange. Je pense même que lors de la seconde mi-temps, nous étions supérieurs à notre adversaire. Mais le Sparta a profité de nos erreurs de marquage individuel. Maintenant, ce n’est pas ce match qui décidait de tout. C’est le résultat de la saison complète. Il a fallu aussi un peu de temps aux joueurs arrivés à la trêve pour s’adapter à l'équipe et au système de jeu mis en place», précise encore le coach pétangeois.



L’Amicale Clervaux était certaine de terminer troisième et affrontera le Racing Luxembourg en demi-finale des play-offs. La rencontre face à l'US Esch s'est soldée par le succès eschois 5-7 qui termine finalement au pied du top 4. Clervaux menait tout de même 4-3 à la pause mais certains joueurs, moins utilisés, ont reçu du temps de jeu. «Nous avons joué pour gagner tous les matchs ... C’était une rencontre équilibrée, nous avons donné la possibilité de jouer à tous les joueurs qui ont été moins présents pendant le championnat. Ils ont donné une réponse exceptionnelle sur le terrain», reconnaît André Rodrigues, le coach de Clervaux.



Première défaite pour Differdange 03



Les Red Boys Aspelt n’ont pas dû enfiler leurs maillots car le FC Bettendorf ne s’est pas présenté au Centre sportif Romain Schroeder de Frisange, faute de combattants. Le promu termine sa saison avec une belle sixième place. «Notre but était d’atteindre les play-offs et non de jouer pour le maintien comme nos adversaires l’annonçaient. Du début de saison jusqu’au dernier match, on s'est battu pour atteindre les play-offs. Malheureusement, on n’a pas réussi mais on a emmagasiné beaucoup d’expérience. On fera mieux la saison prochaine» , annonce le responsable de la section futsal d’Aspelt Srecko Pecirep.

Ruben Oliveira au marquage sur Rafael dos Reis. Differdange est tombé face au Racing. Photo: Stéphane Guillaume

Une semaine après sa qualification pour la finale de la Coupe de Luxembourg, le FC Differdange 03 retrouvait le Racing Luxembourg particulièrement revanchard. Le champion a démontré qu’il était fin prêt à défendre son titre, en témoigne cette victoire 5-6. Il prive également le vainqueur de la phase classique d’un parcours sans faille. C’est surtout au premier acte que le club de la capitale a fait la différence en infligeant un cinglant 0-4 à son hôte. La seconde période était plus équilibrée, 3-4, 4-5 et puis 5-6. «Le Racing a été très bon lors des deux confrontations. Ce n'est pas une défaite qui nous affecte. Au contraire, elle tombe au meilleur des moments», explique Filipe Costa, responsable de la section futsal du FCD03.

Le FC Nordstad et le Samba 7 Niederkorn se sont quittés sur un partage des points (11-11) arraché dans les toutes dernières secondes du match par les Sudistes. La saison n'est pas encore terminée pour les Nordistes qui affronteront en barrage le RAF Differdange.



En Ligue 2, le championnat a également connu son apogée. L'ALSS avait déjà sabré le champagne, il y a quelques semaines. La seconde promotion est revenue au FC Wiltz 71 en tant que meilleur classé puisque Wilwerwiltz n'alignera pas d'équipe en Ligue 1. «C’est une victoire pour l'équipe ainsi que pour tout notre entourage qui croit en nous. Wiltz grandit chaque année», se réjouit Michael Santos, responsable de la section futsal de Wiltz.



L'équipe du RAF Differdange affrontera le FC Nordstad pour une place en Ligue 1. Photo: Stéphane Guillaume

Le programme des play-offs



Demi-finales

FC Differdange 03 - AS Sparta Dudelange

Racing Luxembourg - Amicale Clervaux

Barrage Ligue 1 vs Ligue 2

FC Nordstad - RAF Differdange

Les résultats de Ligue 1

Red Boys Aspelt - FC Bettendorf 3-0 forfait

Union Titus Pétange - AS Sparta Dudelange 2-6

Amicale Clervaux - US Esch 5-7

FC Differdange 03 - Racing Luxembourg 5-6

FC Nordstad - Samba 7 Niederkorn 11-11

Le classement

1. FC Differdange 03 51 points



2. Racing Luxembourg 49

3. Amicale Clervaux 33



4. AS Sparta Dudelange 29



5. US Esch 27



6. Red Boys Aspelt 27



7. Samba 7 Niederkorn 19

8. FC Nordstad 14



9. Union Titus Pétange 12



10. FC Bettendorf 0

Les résultats de Ligue 2



RAF Differdange - Miseler Léiwen Wintrange 15-6

CS Fola Esch - US Esch II 3-0 (forfait)

All Stars Colmar-Berg - Wilwerwiltz 3-0 (forfait)

FC Wiltz 71 - 58 Latdevils Garnich 3-0 (forfait)

Exempt: ALSS Luxembourg

Le classement



1. ALSS Luxembourg 40 points



2. Wilwerwiltz 32



3. FC Wiltz 71 28



4. RAF Differdange 28



5. CS Fola Esch 27



6. All Stars Colmar-Berg 27



7. Miseler Léiwen Wintrange 18

8. US Esch II 11



9. 58 Latdevils Garnich 0